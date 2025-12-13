A Partizánon magyarázzák Magyar Péterék bizonyítványát, nagyon kevesen vannak a budapesti tüntetésen + videó

A Partizánban is magyarázzák Magyar Péterék bizonyítványát, nagyon kevesen vannak a budapesti tüntetésen – erről posztolt videót Bohár Dániel. A Megafon riportere bevágta a jelenetet a szélsőbaloldali YouTube-csatorna élő tudósításából, amikor a riporterük, Sarkadi Zsolt bejelentkezett a Deák térről, ahol gyülekeztek az emberek a tiszás tüntetésre.

„Szombaton vagyunk ugye, három óra van, elég hideg, úgyhogy mindenképpen nagy vállalás kell ahhoz, hogy az emberek kijöjjenek” – adta a helyzetjelentést Sarkadi, amely után egy – az általunk is megosztott – légi felvétellel szemléltetve Bohár Dániel hozzáfűzte: „Elnézve ezt a drónfotót, nem is sokan vállalták”.

Magyar Péter tüntetése Budapesten (Forrás: Facebook)

A Partizánban később még azzal magyarázták a tüntetés kudarcát, hogy nem csak a hideg időjárás tántoríthatta el az ellenzéki szavazókat, hanem az is, hogy munkanap van. A demonstráció délután 3 órára lett meghirdetve az egyik legnagyobb közlekedési csomópontra, ahol alapvetően rengeteg ember megfordul munkából hazamenet, a karácsonyi vásárok miatt pedig még nagyon sok turistával is lehet találkozni.

Magyar Péter tehát hiába menekült Budapestre Mohácsról, hiába próbált telefonon és e-mailben is mozgósítani, úgy látszik, nem sikerült megfelelő mértékben mobilizálni a kormányellenes szavazókat.