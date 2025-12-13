Magyar PéterTisza Párttüntetés

A Partizánon magyarázzák Magyar Péterék bizonyítványát, nagyon kevesen vannak a budapesti tüntetésen + videó

Magyar Péter tehát hiába menekült Budapestre Mohácsról, úgy látszik, nem sikerült megfelelő mértékben mobilizálni a kormányellenes szavazókat – ezt támasztja alá a Partizán tudósítása a Tisza Párt tüntetéséről. Egy drónfotó is készült az eseményről, ennek tanúsága szerint kijelenthető: a tiszás demonstráció jelentős érdeklődés hiányában kudarcba fulladt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 17:56
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Partizánban is magyarázzák Magyar Péterék bizonyítványát, nagyon kevesen vannak a budapesti tüntetésen – erről posztolt videót Bohár Dániel. A Megafon riportere bevágta a jelenetet a szélsőbaloldali YouTube-csatorna élő tudósításából, amikor a riporterük, Sarkadi Zsolt bejelentkezett a Deák térről, ahol gyülekeztek az emberek a tiszás tüntetésre. 

„Szombaton vagyunk ugye, három óra van, elég hideg, úgyhogy mindenképpen nagy vállalás kell ahhoz, hogy az emberek kijöjjenek” – adta a helyzetjelentést Sarkadi, amely után egy – az általunk is megosztott – légi felvétellel szemléltetve Bohár Dániel hozzáfűzte: „Elnézve ezt a drónfotót, nem is sokan vállalták”.

Magyar Péter tüntetése Budapesten (Forrás: Facebook)
Magyar Péter tüntetése Budapesten (Forrás: Facebook) 

A Partizánban később még azzal magyarázták a tüntetés kudarcát, hogy nem csak a hideg időjárás tántoríthatta el az ellenzéki szavazókat, hanem az is, hogy munkanap van. A demonstráció délután 3 órára lett meghirdetve az egyik legnagyobb közlekedési csomópontra, ahol alapvetően rengeteg ember megfordul munkából hazamenet, a karácsonyi vásárok miatt pedig még nagyon sok turistával is lehet találkozni.

Magyar Péter tehát hiába menekült Budapestre Mohácsról, hiába próbált telefonon és e-mailben is mozgósítani, úgy látszik, nem sikerült megfelelő mértékben mobilizálni a kormányellenes szavazókat. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Mediaworks)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

NoÁr, a retkes bunkó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu