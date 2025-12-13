Magyar Péter telefonos kampányt indított, még Budapesten is retteg a kudarctól

Égnek a telefonvonalak a Tisza Pártnál, nehogy kudarcba fulladjon a mai tüntetésük. Lapunk információi szerint a Tisza Párt telefonon, Magyar Péter hangjával próbálja győzködni szimpatizánsait, hogy jöjjenek el a mai, a Deák Ferenc térre szervezett tüntetésükre. Magyar Péternek van is oka pánikra: a „legfontosabb” országjárásának mohácsi állomását inkább lemondta, mert a kormánypártok által odaszervezett, teltházas háborúellenes gyűlése mellett nyilvánvalóan eltörpült volna az eseményük, és ismét zongorázni lehetett volna a különbséget a baloldali és a jobboldali pártok között.

Magyar Péter hiába menekült Budapestre Mohácsról, még így is erőlködnie kell, hogy mobilizálni tudja a kormányellenes szavazókat (Forrás: Mediaworks)

Ezért dönthetett úgy, hogy inkább biztosra megy és Budapesten szervez tüntetést. Ám hiába számít baloldali fellegvárnak a főváros, a Tisza Párt elnöke úgy érezheti, kezd kicsúszni lába alól a talaj: a budapesti Tisza-szigetek koordinátorai e-mailben is győzködik a bizonytalan támogatóikat, hogy jelenjenek meg.

„…ha esetleg valaki vacillálna azon, hogy ma és/vagy holnap kimenjen-e a bántalmazott gyermekek melletti kiállásra… A szombatit Magyar Péter kezdeményezte, a vasárnapit Puzsér Róbert, mindketten kérték, hogy pártszimbólumokat ne vigyen senki magával” – írta. Az is kiderült, hogy a tiszások a holnapi Puzsér Róbert-féle tüntetésen is részt vesznek majd, csak nem szabad reklámozniuk pártszimpátiájukat.