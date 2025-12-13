Tisza PárttüntetésMagyar Péter

Magyar Péter telefonos kampányt indított, még Budapesten is retteg a kudarctól

Magyar Péter hiába menekült Budapestre Mohácsról, még így is erőlködnie kell, hogy mobilizálni tudja a kormányellenes szavazókat. A Tisza Párt e-mailben, de még telefonon, Magyar Péter hangjával is próbálja győzködni szimpatizánsait, hogy kimenjenek a mai tüntetésére.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 14:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Égnek a telefonvonalak a Tisza Pártnál, nehogy kudarcba fulladjon a mai tüntetésük. Lapunk információi szerint a Tisza Párt telefonon, Magyar Péter hangjával próbálja győzködni szimpatizánsait, hogy jöjjenek el a mai, a Deák Ferenc térre szervezett tüntetésükre. Magyar Péternek van is oka pánikra: a „legfontosabb” országjárásának mohácsi állomását inkább lemondta, mert a kormánypártok által odaszervezett, teltházas háborúellenes gyűlése mellett nyilvánvalóan eltörpült volna az eseményük, és ismét zongorázni lehetett volna a különbséget a baloldali és a jobboldali pártok között.

Magyar Péter hiába menekült Budapestre Mohácsról, még így is erőlködnie kell, hogy mobilizálni tudja a kormányellenes szavazókat (Forrás: Mediaworks)
Magyar Péter hiába menekült Budapestre Mohácsról, még így is erőlködnie kell, hogy mobilizálni tudja a kormányellenes szavazókat (Forrás: Mediaworks)

Ezért dönthetett úgy, hogy inkább biztosra megy és Budapesten szervez tüntetést. Ám hiába számít baloldali fellegvárnak a főváros, a Tisza Párt elnöke úgy érezheti, kezd kicsúszni lába alól a talaj: a budapesti Tisza-szigetek koordinátorai e-mailben is győzködik a bizonytalan támogatóikat, hogy jelenjenek meg.

„…ha esetleg valaki vacillálna azon, hogy ma és/vagy holnap kimenjen-e a bántalmazott gyermekek melletti kiállásra… A szombatit Magyar Péter kezdeményezte, a vasárnapit Puzsér Róbert, mindketten kérték, hogy pártszimbólumokat ne vigyen senki magával” – írta. Az is kiderült, hogy a tiszások a holnapi Puzsér Róbert-féle tüntetésen is részt vesznek majd, csak nem szabad reklámozniuk pártszimpátiájukat. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

NoÁr, a retkes bunkó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu