„A Tiszánál a Fidesz leváltásának reménye húzza maga után a vezetőt”

Fodor Gábor, Facebook : „Nem véletlenül helyezi a Fidesz a kampánya középpontjába a miniszterelnököt. Az elmúlt hónapokban rendszeresen ő szerepel, folyamatosan interjúkat ad. A stratégia egyértelműen rá épül, mert a kormánypárt is tudja: Orbán Viktor még mindig képes felhúzni a pártját. Amely politikai tömörülés közel sem olyan népszerű, mint maga a kabinet vezetője, és ahol néhány komolyabb baklövést is tapasztalhattunk mostanában. A miniszterelnök viszont továbbra is képes támogatókat szerezni a pártjának. Fura módon a Tiszánál éppen fordított a helyzet: ott Magyar Péter személyisége jóval ellentmondásosabb. A Tisza Párt viszont kevésbé ismert, és ezáltal a reményt és a bizakodást jeleníti meg sokaknak, nem pedig a konkrét cselekvést és tapasztalatot. Ezért ott éppen fordított a fenti dinamika: sokszor a Fidesz leváltásának reménye húzza maga után a vezetőt.”