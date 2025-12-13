deák dánieltiszáskudarc

Képeken a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten

Deák Dániel szerint minden idők legkisebb tiszás tüntetését tartják szombat délután Budapesten, amit a fél órával a kezdés után készült felvételek is alátámasztanak. Az elemző úgy látja: a gyenge részvétel azt mutatja, hogy a magyarok nem dőlnek be az álhíreknek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 16:18
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A fotó 15:32-kor, vagyis fél órával a kezdés után készült” – írta közösségi oldalán Deák Dániel, aki drónfotót közölt a Tisza Párt mai tüntetéséről. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a látottak alapján „ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten”, amit kínos kudarcként értékelt Magyar Péterék számára.

Deák Dániel hangsúlyozta: 

a kevés résztvevő arra utal, hogy a magyarok „láthatóan nem dőlnek be az álhíreknek”. Mint hozzátette, mindez annak ellenére történt, hogy a megmozdulásra a Demokratikus Koalíció is mozgósított, sőt Dobrev Klára előzetesen maga is bejelentette részvételét a Facebookon.

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy 

az élő közvetítésekben már megkezdődött a „baloldali magyarázkodás” a gyenge részvétel okairól.

Véleménye szerint ez „így kevés lesz Magyar Péternek ahhoz, hogy elterelje a figyelmet a megszorítási terveikről.” 

Emlékezetes, Magyar Péter korábban azt tervezte, hogy a jobboldal háborúellenes gyűléseire szervezi rá a saját tüntetéseit, azonban ezt a tervét feladta. Mohácsra már nem követte Orbán Viktort, inkább visszavonult a számára kedvező Budapestre. Habár a főváros ellenzéki terepnek számít, Magyar Péter még így is rettegett attól, hogy kudarcba fullad a tüntetése, telefonos kampánnyal győzködte híveit, hogy menjenek el a mai demonstrációra. 

Borítókép forrása: Deák Dániel Facebook-oldala


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

NoÁr, a retkes bunkó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu