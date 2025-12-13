Képeken a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten

„A fotó 15:32-kor, vagyis fél órával a kezdés után készült” – írta közösségi oldalán Deák Dániel, aki drónfotót közölt a Tisza Párt mai tüntetéséről. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a látottak alapján „ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten”, amit kínos kudarcként értékelt Magyar Péterék számára.

Deák Dániel hangsúlyozta:

a kevés résztvevő arra utal, hogy a magyarok „láthatóan nem dőlnek be az álhíreknek”. Mint hozzátette, mindez annak ellenére történt, hogy a megmozdulásra a Demokratikus Koalíció is mozgósított, sőt Dobrev Klára előzetesen maga is bejelentette részvételét a Facebookon.

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy

az élő közvetítésekben már megkezdődött a „baloldali magyarázkodás” a gyenge részvétel okairól.

Véleménye szerint ez „így kevés lesz Magyar Péternek ahhoz, hogy elterelje a figyelmet a megszorítási terveikről.”

Emlékezetes, Magyar Péter korábban azt tervezte, hogy a jobboldal háborúellenes gyűléseire szervezi rá a saját tüntetéseit, azonban ezt a tervét feladta. Mohácsra már nem követte Orbán Viktort, inkább visszavonult a számára kedvező Budapestre. Habár a főváros ellenzéki terepnek számít, Magyar Péter még így is rettegett attól, hogy kudarcba fullad a tüntetése, telefonos kampánnyal győzködte híveit, hogy menjenek el a mai demonstrációra.