Orbán Viktor: A mi világképünkbe nem fér bele Bokros Lajos

Mi nem férünk bele Bokros Lajos világképébe, a mi világképünkbe pedig nem fér bele Bokros Lajos – szólt a Horn-kormány pénzügyminiszteréről a miniszterelnök a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlésén Mohácson szombaton.

Bokros Lajos nem viccel. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Orbán Viktor a jobboldal küldetését abban látta: „mi hozzuk helyre azt, amit a balosok elszúrtak”. Felidézte, már első kormányzása idején, 1998-ban helyre kellett hozni azt, amit Bokros Lajosék elrontottak. „Mert a Lajos nem viccel. Ha engedik, azt csinálja, amit mond” – figyelmeztetett.

Összegzése szerint

az állampolgárok három dolgot akarnak a gazdaságtól: hogy legyen fedél a fejük fölött, hogy legyen munkalehetőség, ezen felül tisztességes öregkort.

Bokros Lajos ezt a hármat nem akarja, a pénzünket akarja, mert olcsó hitelt nem akar adni a fiataloknak, a munkaalapú gazdaságot marhaságnak tartja, a nyugdíjasok meg boldoguljanak, ahogy tudnak – jegyezte meg.

Hozzátette: „ott” nem egyszerűen más gazdaságpolitikai eszközökben hisznek, hanem mást gondolnak arról, hogy mire való a gazdaság.

A gazdaság ugyanis nem arra való, hogy pénzt csináljanak benne a legtehetségesebbek, hanem hogy a mindannyiunk számára elegendő biztonságot adó tér jöjjön létre.

Hogy meg tudjuk keresni azt a pénzt, hogy utána a létfenntartás nyomáskényszere nélkül tudjunk foglalkozni azokkal a dolgokkal, amelyeket fontosnak tartunk – hangsúlyozta.