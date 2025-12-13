Orbán Viktor: A migráció a legfontosabb kérdés, ha túléltük a háborút

Magyarország 2016-ban vált veszélyessé az EU-nak a migráció miatt, akkor Európa bennünket leszámítva azt mondta, hogy a migráció jó – mondta Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés mohácsi állomásán. A miniszterelnök kiemelte, Magyarország akkor is azt mondta, hogy teljesen félreértik a helyzetet.

– Több millió ember bejött, ezeket már nem lehet kiküldeni. Magyarországon a Tisza és a DK támogatja a migrációs paktumot. Ebben az van, hogy 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel – hívta fel a figyelmet, majd hozzátette: 2016 óta lettünk veszélyesek Brüsszel számára, mert mi vagyunk a példa arra, hogy meg tudjuk védeni a hazánkat.

Megjegyezte, minden baj, ami a migrációból van, abból fakad, hogy Brüsszel rosszul döntött akkor, amikor mi jól.

– Mi vagyunk az élő példa arra, lehetett volna ez másképp, megmaradhatott volna Európa kereszténynek, európainak. Ezt a kormányt akarják most levadászni, olyan kormányt akarnak, ami eleget tesz az ő szándékaiknak. Ezért akartak megbuktatni 2018-ban, 2022-ben és most 2026-ban. A Tisza ennek a szándéknak a megtestesítője, a mostani ellenzéki vezető olyan, mint Márki-Zay Péter, akit előszedtek a kalapból és odaállították, bár Márki-Zay legalább polgármester volt, talán a helyiekért már tett valamit, nem úgy, mint Magyar Péter – vélekedett.

Orbán Viktor szerint

a migráció, amit múlt időben szoktunk emlegetni, az valójában nem múlt idő, hanem a jövő legnagyobb kérdése, nincs lezárva, nem védtük meg magunkat, folyamatosan védekeznünk kell, és Afrika még meg sem mozdult.

– Ha nézik a számokat, és látják a furcsa gondolkodású nyugati vezetőket, és megmozdul Afrika, sokkal nagyobb bajban leszünk. Törökországra sem szoktunk úgy gondolni, mint életbiztosítás, de Törökország a magyarok életbiztosítása, ott van hárommillió olyan menekült, akit Erdogan kormánya nem enged ki és százezer menekült, akit megállítanak. Ha ez változik, ránk zúdulhat ez a tömeg. A migráció a legfontosabb kérdése a jövő generációjának, ha túléltük a háborút – húzta alá.