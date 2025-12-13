mohácsmagyar pétermárki - zay péterorbán viktorkocsis máté

Kocsis Máté üzent a Mohácsra már oda sem merészkedő Magyar Péternek

Márki-Zay Péterrel hasonlította össze a miniszterelnök Magyar Pétert.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 14:04
Kocsis Máté Mohácsról üzent Magyar Péternek, ahol a háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor azt mondta a Tisza elnökéről, hogy ugyanolyan, mint annak idején Márki-Zay Péter volt, azzal a különbséggel, hogy Márki-Zay legalább polgármester, aki a helyiekért tett valamit, de Magyar Péter még ezt sem mondhatja el magáról. – Peti, ezen azért gondolkozz el! – üzente Kocsis Magyarnak, megjegyezve, hogy a Tisza elnöke Mohácsra már nem követte a miniszterelnököt, habár korábban erről beszélt, hogy mindenhová elmegy, ahová Orbán is. 

 

