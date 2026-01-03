Az AEK legutóbbi magyar játékosa elárulta, ki járhat rosszul a Varga Barnabás-üzlettel

Esterházy Márton, Tőzsér Dániel, Németh Krisztián, Varga Barnabás. Az AEK Athén magyar futballistáinak listáján az utolsó nevet egyelőre még kérdőjellel illik írni, bár Kubatov Gábor FTC-elnök szavai alapján aligha kétséges, hogy Varga valóban távozik a magyar bajnoktól, s Görögországban már tényként kezelik, hogy az AEK-ben folytatja pályafutását. Ennek megfelelően fel is keresték elődeit: Tőzsér Dániel a görög sajtóban adott nyilatkozatát már szemléztük, míg a görög Gazzettának Németh Krisztián nyilatkozott Vargáról.

Németh Krisztián korábban az AEK Athén játékosa is volt, az ősszel az MTK-ban játszott az FTC és Varga Barnabás ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

– Sokat segíthet az AEK-nak, minőségi játékos, különösen a levegőben. Kiváló támadó – jellemezte Németh Vargát, majd hozzátette:

Levegőben az egyik legjobb Európában.

Németh arról is beszélt, hogy Vargát meglehetősen későn fedezték fel itthon.

Varga Barnabás, AEK Athén, FTC: ki jár jól?

Vélhetően már a fenti jellemzésből is kiderül, hogy Németh Krisztián szerint korábbi görög klubja jót húz Varga leigazolásával, aki szerinte megfér majd a pályán az AEK jelenlegi sztártámadója, Luka Jovics mellett.