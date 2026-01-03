Az AEK legutóbbi magyar játékosa elárulta, ki járhat rosszul a Varga Barnabás-üzlettel

Esterházy Márton, Tőzsér Dániel, Németh Krisztián, Varga Barnabás. Az AEK Athén magyar futballistáinak listáján az utolsó nevet egyelőre még kérdőjellel illik írni, bár Kubatov Gábor FTC-elnök szavai alapján aligha kétséges, hogy Varga valóban távozik a magyar bajnoktól, s Görögországban már tényként kezelik, hogy az AEK-ben folytatja pályafutását. Ennek megfelelően fel is keresték elődeit: Tőzsér Dániel a görög sajtóban adott nyilatkozatát már szemléztük, míg a görög Gazzettának Németh Krisztián nyilatkozott Vargáról.
– Sokat segíthet az AEK-nak, minőségi játékos, különösen a levegőben. Kiváló támadó – jellemezte Németh Vargát, majd hozzátette:
Levegőben az egyik legjobb Európában.
Németh arról is beszélt, hogy Vargát meglehetősen későn fedezték fel itthon.
Varga Barnabás, AEK Athén, FTC: ki jár jól?
Vélhetően már a fenti jellemzésből is kiderül, hogy Németh Krisztián szerint korábbi görög klubja jót húz Varga leigazolásával, aki szerinte megfér majd a pályán az AEK jelenlegi sztártámadója, Luka Jovics mellett.
