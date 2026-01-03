Varga BarnabásNémeth KrisztiánAEK AthénFerencváros FTC

Az AEK legutóbbi magyar játékosa elárulta, ki járhat rosszul a Varga Barnabás-üzlettel

Bár hivatalosan az AEK Athén még nem jelentette be Varga Barnabás érkezését, Görögországban lényegében már tényként kezelik, hogy a magyar válogatott támadó az FTC-t elhagyva az AEK-nél folytatja pályafutását. Varga az athéni klub történetének negyedik magyar játékosa lenne, a legutóbbi, Németh Krisztián a görög Gazzettának mondta el véleményét a küszöbön álló igazolásról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 19:22
Varga Barnabás visszatekint: lehet, hogy hamarosan már az FTC-t is a múltban látja, az AEK Athén lehet a következő állomás Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
Esterházy Márton, Tőzsér Dániel, Németh Krisztián, Varga Barnabás. Az AEK Athén magyar futballistáinak listáján az utolsó nevet egyelőre még kérdőjellel illik írni, bár Kubatov Gábor FTC-elnök szavai alapján aligha kétséges, hogy Varga valóban távozik a magyar bajnoktól, s Görögországban már tényként kezelik, hogy az AEK-ben folytatja pályafutását. Ennek megfelelően fel is keresték elődeit: Tőzsér Dániel a görög sajtóban adott nyilatkozatát már szemléztük, míg a görög Gazzettának Németh Krisztián nyilatkozott Vargáról.

Németh Krisztián korábban az AEK Athén játékosa is volt, az ősszel az MTK-ban játszott az FTC és Varga Barnabás ellen
Németh Krisztián korábban az AEK Athén játékosa is volt, az ősszel az MTK-ban játszott az FTC és Varga Barnabás ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

– Sokat segíthet az AEK-nak, minőségi játékos, különösen a levegőben. Kiváló támadó – jellemezte Németh Vargát, majd hozzátette:

Levegőben az egyik legjobb Európában.

Németh arról is beszélt, hogy Vargát meglehetősen későn fedezték fel itthon.

Varga Barnabás, AEK Athén, FTC: ki jár jól?

Vélhetően már a fenti jellemzésből is kiderül, hogy Németh Krisztián szerint korábbi görög klubja jót húz Varga leigazolásával, aki szerinte megfér majd a pályán az AEK jelenlegi sztártámadója, Luka Jovics mellett.

Németh szerint Varga Barnabás is jól jár a váltással.

– A görög liga erősebb a magyarnál, úgyhogy szerintem az AEK jelentős kihívás neki. A Ferencvárosnak is jól jön az a jelentős összeg, amelyet elkönyvelhet Varga eladásával. Azt hiszem, egyedül az FTC-szurkolók boldogtalanok, akik azt látják, hogy a klubjuk eladja a legjobb játékosát. Megértem a csalódottságukat – summázott Németh Krisztián.

 

