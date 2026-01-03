Rendkívüli

Kiderült, hogy miért fogták el a venezuelai elnököt

Varga Barnabásról magyar elődje kitálalt a görögöknek, nem csupa jót mondott

Görögországban szinte biztosra veszik, hogy vasárnap bejelenti a magyar válogatott csatárának szerződtetését az AEK Athén labdarúgócsapata. Varga Barnabás emiatt a görög sportsajtó kereszttüzébe került, több lap már elemezte is az FTC támadójának játékát – egyikük Tőzsér Dániel segítségével.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 11:04
Nagy kérdés, vajon a téli átigazolási szezonban képes lesz-e megtartani a Fradi Varga Barnabást vagy Tóth Alexet
Egyre biztosabb, hogy Varga Barnabás Görögországban folytatja (Fotó: Csudai Sándor)
Már 2025 végén sorra érkeztek a sajtóhírek arról, hogy Varga Barnabás a görög AEK Athén csapatánál folytathatja pályafutását, és Paunoch Péter menedzser szavai, majd az FTC-elnök Kubatov Gábor évértékelője is a magyar válogatott támadó eladására utalt. Az elmúlt napokban Görögországban már tényként közlik, hogy 4,5 millió euróért cserébe Varga 3,5 éves szerződést köt a fővárosi klubbal, amely a megállapodást várhatóan az orvosi vizsgálatok után, vasárnap jelenti be hivatalosan.

Tőzsér Dániel 2006-ban az FTC-től igazolt az AEK Athén csapatához, Varga Barnabás húsz évvel később hasonló utat járhat be
Tőzsér Dániel 2006-ban az FTC-től igazolt az AEK Athén csapatához, Varga Barnabás húsz évvel később hasonló utat járhat be (Fotó: AFP/Aris Messinis)

Bár van olyan görög lap, amely összekeverte Szoboszlai Dominikkel, a portálok többsége valóban a nemzetközi szinten tavaly a világ 20. legeredményesebb játékosát elemzi. Az SDNA.gr címlapján külön címke elérhető, amely a Jamie Vardyhoz hasonlított magyar futballistával kapcsolatos cikkek gyűjtőoldalára irányít, az Oraspor.gr és a Gazzetta.gr viszont legalább ilyen részletesen foglalkozik a Ferencváros csatárával.

Varga Barnabás az AEK Athén és a görög sportsajtó középpontjában

A Konferencialiga-nyolcaddöntős és a görög bajnokságban éllovas AEK vezetőedzője a korábban a Fehérvár csapatánál is dolgozó szerb Marko Nikolics, és az Oraspor.gr szakírója szerint a „hihetetlen számokkal bíró, hatalmas gólérzékkel rendelkező” Varga Barnabás éppen az a játékos, akire Nikolics modelljébe még szüksége van a csapatnak. 

A Gazzetta.gr pedig megszólaltatta a korábban a Ferencvárosban és az AEK-nál is megfordult Tőzsér Dánielt, aki szerint Varga fantasztikus csatár, aki kiválóan lő és fejel, azonban a sebessége az egyik fő gyengesége. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: 

Ha olyan gyors lenne, mint például Kylian Mbappé, akkor nem az AEK-val, hanem valamelyik Premier League-élcsapattal tárgyalna

mondta Tőzsér, aki mellett magyarként Esterházy Márton és Németh Krisztián volt korábban az athéni együttes görög légiósa.

Bár a Vargát és Szoboszlait összekeverő Paixebala.gr továbbra sem javította az eredeti hibáját, egy újabb cikkben már a fényképen is valóban a támadóval foglalkoznak. Ebben vele kapcsolatban többek között azt is kiemelték, hogy a klubidényben eddig 29 tétmérkőzésen 20 gólt szerzett, miközben a magyar válogatottban összesen 28 találkozón 13 találatnál jár.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

