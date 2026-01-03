Varga Barnabásról magyar elődje kitálalt a görögöknek, nem csupa jót mondott

Már 2025 végén sorra érkeztek a sajtóhírek arról, hogy Varga Barnabás a görög AEK Athén csapatánál folytathatja pályafutását, és Paunoch Péter menedzser szavai, majd az FTC-elnök Kubatov Gábor évértékelője is a magyar válogatott támadó eladására utalt. Az elmúlt napokban Görögországban már tényként közlik, hogy 4,5 millió euróért cserébe Varga 3,5 éves szerződést köt a fővárosi klubbal, amely a megállapodást várhatóan az orvosi vizsgálatok után, vasárnap jelenti be hivatalosan.

Tőzsér Dániel 2006-ban az FTC-től igazolt az AEK Athén csapatához, Varga Barnabás húsz évvel később hasonló utat járhat be (Fotó: AFP/Aris Messinis)

Bár van olyan görög lap, amely összekeverte Szoboszlai Dominikkel, a portálok többsége valóban a nemzetközi szinten tavaly a világ 20. legeredményesebb játékosát elemzi. Az SDNA.gr címlapján külön címke elérhető, amely a Jamie Vardyhoz hasonlított magyar futballistával kapcsolatos cikkek gyűjtőoldalára irányít, az Oraspor.gr és a Gazzetta.gr viszont legalább ilyen részletesen foglalkozik a Ferencváros csatárával.

Varga Barnabás az AEK Athén és a görög sportsajtó középpontjában

A Konferencialiga-nyolcaddöntős és a görög bajnokságban éllovas AEK vezetőedzője a korábban a Fehérvár csapatánál is dolgozó szerb Marko Nikolics, és az Oraspor.gr szakírója szerint a „hihetetlen számokkal bíró, hatalmas gólérzékkel rendelkező” Varga Barnabás éppen az a játékos, akire Nikolics modelljébe még szüksége van a csapatnak.

A Gazzetta.gr pedig megszólaltatta a korábban a Ferencvárosban és az AEK-nál is megfordult Tőzsér Dánielt, aki szerint Varga fantasztikus csatár, aki kiválóan lő és fejel, azonban a sebessége az egyik fő gyengesége. Ezzel kapcsolatban megjegyezte:

Ha olyan gyors lenne, mint például Kylian Mbappé, akkor nem az AEK-val, hanem valamelyik Premier League-élcsapattal tárgyalna

– mondta Tőzsér, aki mellett magyarként Esterházy Márton és Németh Krisztián volt korábban az athéni együttes görög légiósa.

Bár a Vargát és Szoboszlait összekeverő Paixebala.gr továbbra sem javította az eredeti hibáját, egy újabb cikkben már a fényképen is valóban a támadóval foglalkoznak. Ebben vele kapcsolatban többek között azt is kiemelték, hogy a klubidényben eddig 29 tétmérkőzésen 20 gólt szerzett, miközben a magyar válogatottban összesen 28 találkozón 13 találatnál jár.