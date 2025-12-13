Orbán Viktor elmesélte, mikor érezte a német bakancsokat a mellkasán

A nézők is kérdeztek Orbán Viktor miniszterelnöktől Mohácson. Az egyik kérdező arra volt kíváncsi, hogy melyik volt a legnehezebb, legkockázatosabb döntés, amit meghozott miniszterelnökként. Orbán Viktor előrebocsátotta, hogy nagyon sok rémtörténete van, de ezeket még nem mondhatja el, mert élnek a szereplői. Emiatt választott egy jelenetet, amit megosztott a nézőkkel. – Brüsszelben a német kancellár beszorított egy sarokba – idézte fel Orbán Viktor. Ez 2016 környékén lehetett, akkor még Angela Merkel volt a kancellár, aki mégiscsak 16 évet lenyomott.

– Felelősségre vont a kerítés miatt meg a migráció miatt: lássam be, hogy lehetetlen, hogy egy ország áll ennek ellen. Ha egy német fenyegeti az embert, akkor az komoly dolog – mesélte el Orbán Viktor. A miniszterelnök azzal érvelt a német kancellárnak, hogy a magyarországi németek vele értenek egyet. – Berlin egyszer már megpróbálta előírni, hogy kikkel ne éljenek együtt a magyarok, most azt akarjátok megmondani, hogy kikkel éljünk együtt – érvelt Angela Merkelnek Orbán Viktor.

A kancellár erre azt mondta, hogy a miniszterelnök most majd megtapasztalja, milyen az, ha védő kezüket leveszik Magyarország fölül. – Akkor kellett venni egy nagy levegőt. Elképzeltem a német csizmákat a mellkasomon, és az utolsó leheletemmel azt mondtam, hogy nem – idézte fel Orbán Viktor.