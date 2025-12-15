Rendkívüli

A Tisza szakértője kitálalt: Ha fenik a kést, a malacnak nem kell megmondani, mi jön + videó

Másképp, mint Megadja, de a lényeg ugyanaz: három hülye és a birodalom

Másképp, mint Megadja, de a lényeg ugyanaz: három hülye és a birodalom

Bálint Botond
2025. 12. 15. 14:49
Bálint Botond Pesti Srácok: „Úgy is meg lehet fogalmazni a dolgot, hogy Ursula, Manfred és Merz, a szintén fogyatékos értelmű német kancellár gyakorlatilag kirabolják az exkágébés Putyint. Hát az amerikaiak elég sok filmet csináltak arról, hogy nem jó ötlet huzakodni ilyesfajta emberekkel, akik a lelki fejlődésük legnagyobb részét a KGB kereteiben abszolválták. De ez a három hülye vagy nem nézte meg ezeket a filmeket, vagy nem értette meg őket. Azt nem is feltételezem, hogy elolvasták és megértették a titkosszolgálataik jelentéseit Putyin lelki csipkéiről és arról, hogy mennyire is haragtartó. De az igazi emberi butaság, főleg ha német, akkor ambíciózus is. Mert nem csak Putyint sikerülhet az oroszok pénzének minden nemzetközi jogot felrúgó ellopásával felhergelni. Hanem az egész világ számára ki lehet hirdetni, hogy az európai pénzügyi rendszer lopós, bármikor elteszik az ott tartott pénzeid, ha éppen olyanjuk van. A miniszterelnök is utalt rá, nekünk magyaroknak is meg kell gondolnunk ezután, hogy nem-e túl kockázatos a valutatartalékaink egy részét Ursuláék, vagyis a németek hatókörében tartani. Ursuláék jelen lopása Európa teljes gazdaságát, világban elfoglalt helyét jobban veszélyezteti, mint ezeknek a zakkant elmebetegeknek az egész eddigi őrjöngése. Ursuláék tulajdonképpen nekünk, a józan észnek, a normális embereknek üzentek hadat, nem csak az oroszoknak. Az Európai Unió megszűnőben van és egyre inkább a szokásos német expanzió eszközévé válik, mint agresszív és primitív birodalom.”

