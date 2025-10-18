Egymás torkának esett a két elvakult Magyar Péter-rajongó, Pankotai Lili és Mérő Vera

Leszivárog Magyar Péter politikai vesszőfutása a rajongóihoz is. Legutóbb Pankotai Lili és Mérő Vera ugrott egymásnak a bántalmazó kapcsolat ügyében, de a tapintható feszültség túlmutatott a vita témáján. A hangnem, amit Mérő Vera megütött, az pedig maga volt a bántalmazás.
További Poszt-trauma híreink
A következőket írta Pankotainak:
„Te hülye vagy, vagy csak kómában élsz egy kő alatt? (…) Gratulálok, Lili, sikeresen növesztettél nagyobb f*szt, mint bármelyik, bántalmazott nőket fröcsögve hibáztató barom. Egyenesen a homlokod közepére.”
Megmondom őszintén, ha két baloldali egymást gyepálja, az nem esik olyan rosszul, sőt kimondottan elégedetten figyelem az eseményeket. Különösképpen akkor, ha olyan figurák esetében történik mindez, mint Mérő és Pankotai. Mert miről is van szó tulajdonképpen. Ez a két hölgy a bántalmazó kapcsolatok témájában esett egymásnak és próbálták egymást túllicitálni.
Azonban arról ne feledkezzünk meg, hogy amikor kiderült, hogy közös kedvencük Magyar Péter, miként bánt a feleségével, akkor mind a ketten némák maradtak.
Sőt, Mérő Vera még magasztalta is Magyart, hogy milyen nagyszerű ember, milyen nagyszerű férj és apa volt.
További Poszt-trauma híreink
Azért álljunk meg egy szóra: a bántalmazás akkor is ugyanolyan bántalmazás, ha történetesen a kedvenc politikai szereplőnk követi el, legyen az fizikai vagy lelki formában történő agresszió.
Úgyhogy a két hölgy marakodása teljesen hiteltelen és nem több, mint vihar egy pohár vízben.
Borítókép: Pankotai Lili (Fotó: Balogh Zoltán/MTI)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter nem kapott még akkora pofont Orbán Viktortól, mint most
„Te mondd, hogy háborúpárti, a te hangod mélyebb!”
Egy érvet mondjatok...
Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.
Szeretetbugyor
Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.
Egy mondat a jelenről
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!
Fidesz-előny a kampánystartnál
Magyar túlterheléses rágalmazása
Mindennapi partraszállások
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Az öt legjobb Liam Neeson-film – The Commuter - Nincs kiszállás + videó
Egy vonat, egy döntés és semmi sem lesz többé ugyanaz.
Caramel beütötte az utolsó szöget Magyar Péter politikai koporsójába
A zenész is kezd kifarolni mellőle.
Magyar Péternek befellegzett, váratlan helyről pofozták fel
Vérlázító arroganciája kiverte a biztosítékot.
Havas Henrik magából kikelve esett Orbán Viktornak, szégyen ez az ember
Fekete Pákóval huncutkodni nem volt probléma.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter nem kapott még akkora pofont Orbán Viktortól, mint most
„Te mondd, hogy háborúpárti, a te hangod mélyebb!”
Egy érvet mondjatok...
Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.
Szeretetbugyor
Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.
Egy mondat a jelenről
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.