Egymás torkának esett a két elvakult Magyar Péter-rajongó, Pankotai Lili és Mérő Vera

Magyar Péter-rajongók egymás közt.

Pankotai LilibántalmazásVarga JuditMérő VeraMagyar Péter 2025. 10. 18. 6:05

Leszivárog Magyar Péter politikai vesszőfutása a rajongóihoz is. Legutóbb Pankotai Lili és Mérő Vera ugrott egymásnak a bántalmazó kapcsolat ügyében, de a tapintható feszültség túlmutatott a vita témáján. A hangnem, amit Mérő Vera megütött, az pedig maga volt a bántalmazás.

Magyar Péter, Pankotai Lili, Mérő Vera
Mérő Vera - Fotó: Képernyőkép

A következőket írta Pankotainak:

„Te hülye vagy, vagy csak kómában élsz egy kő alatt? (…) Gratulálok, Lili, sikeresen növesztettél nagyobb f*szt, mint bármelyik, bántalmazott nőket fröcsögve hibáztató barom. Egyenesen a homlokod közepére.”

Megmondom őszintén, ha két baloldali egymást gyepálja, az nem esik olyan rosszul, sőt kimondottan elégedetten figyelem az eseményeket. Különösképpen akkor, ha olyan figurák esetében történik mindez, mint Mérő és Pankotai. Mert miről is van szó tulajdonképpen. Ez a két hölgy a bántalmazó kapcsolatok témájában esett egymásnak és próbálták egymást túllicitálni.

Azonban arról ne feledkezzünk meg, hogy amikor kiderült, hogy közös kedvencük Magyar Péter, miként bánt a feleségével, akkor mind a ketten némák maradtak. 

Sőt, Mérő Vera még magasztalta is Magyart, hogy milyen nagyszerű ember, milyen nagyszerű férj és apa volt.

Azért álljunk meg egy szóra: a bántalmazás akkor is ugyanolyan bántalmazás, ha történetesen a kedvenc politikai szereplőnk követi el, legyen az fizikai vagy lelki formában történő agresszió. 

Úgyhogy a két hölgy marakodása teljesen hiteltelen és nem több, mint vihar egy pohár vízben.

Borítókép: Pankotai Lili (Fotó: Balogh Zoltán/MTI)

