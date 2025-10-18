Egymás torkának esett a két elvakult Magyar Péter-rajongó, Pankotai Lili és Mérő Vera

A következőket írta Pankotainak:

„Te hülye vagy, vagy csak kómában élsz egy kő alatt? (…) Gratulálok, Lili, sikeresen növesztettél nagyobb f*szt, mint bármelyik, bántalmazott nőket fröcsögve hibáztató barom. Egyenesen a homlokod közepére.”

Megmondom őszintén, ha két baloldali egymást gyepálja, az nem esik olyan rosszul, sőt kimondottan elégedetten figyelem az eseményeket. Különösképpen akkor, ha olyan figurák esetében történik mindez, mint Mérő és Pankotai. Mert miről is van szó tulajdonképpen. Ez a két hölgy a bántalmazó kapcsolatok témájában esett egymásnak és próbálták egymást túllicitálni.

Azonban arról ne feledkezzünk meg, hogy amikor kiderült, hogy közös kedvencük Magyar Péter, miként bánt a feleségével, akkor mind a ketten némák maradtak.

Sőt, Mérő Vera még magasztalta is Magyart, hogy milyen nagyszerű ember, milyen nagyszerű férj és apa volt.