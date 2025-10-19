Magyar Péternek vége: a 14. havi nyugdíj lehetősége áll szemben a nyugdíjasok sanyargatásával

Felhévizy, miután hazaérkezett New Yorkból, folyamatosan küszködik a jetlaggel, az úgynevezett időzóna-betegséggel. Nagyon nehezen áll át a szervezete, hiszen ilyenkor az alvási periódusok felborulnak, a nappalok-éjszakák hirtelen teljesen más ütemben érkeznek. Érdekes módon most sokkal erőteljesebben jelentkezett nála ez a probléma, mint amikor kiutazott. Ebből adódóan, még éjjel 3-4 órakor is kukorékolt, nem tudott aludni, így bőven volt ideje böngészni a híreket, politikai, közéleti fejleményeket.
További Poszt-trauma híreink
Magyar Péter kapkod, hibát hibára halmoz. A Ruszin-üggyel, az adatszivárgási botránnyal és a Tisza-adó tervének napvilágra kerülésével a lejtőn már elindult a zsebmessiás virtuális pártja. Azonban a legújabb fejlemények tovább gyorsíthatják a Tisza Párt száguldását a bukás felé.
Az aktív korúak megsarcolása után a Tisza Párt a nyugdíjakat is megvágná. A Tisza-szakértők ugyanis több alkalommal kotyogták el, hogy tulajdonképpen életünk minden területére kiterjedő megszorításokat terveznek bevezetni. Ám tudjuk tőlük azt is, hogy csak akkor fogják kibontani az igazság minden részletét a nyugdíjakkal kapcsolatban is, ha a Tisza kormányra kerül. A nyilatkozatok irányából látható, brutális megszorítások jönnének, ha győzne jövő tavasszal Magyar Péter csapata.
További Poszt-trauma híreink
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: kiderült, hogy a Tisza Párt nemcsak a dolgozók fizetését adóztatná meg 22 vagy 33 százalékos személyi jövedelemadóval, hanem a nyugdíjakat is megadóztatnák.
A húszszázalékos nyugdíjadó azt jelenti, hogy átlagosan havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza! Egy 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál a Tisza-adó évi 590 ezer forint csökkentést jelentene! Ez felháborító és elfogadhatatlan!
További Poszt-trauma híreink
A kormány nyugdíjas-politikája, ezzel szemben ennek a tervezett, Magyar Péter-féle ámokfutásnak pont az ellenkezője. A miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén is. Orbán Viktor a következőket mondta:
„mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. (...) Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon.”
További Poszt-trauma híreink
Gyakorlatilag ez a téma jelentheti Magyar Péter politikai karrierjének a végét. A nyugdíjasokat támadni, sarcolni nem kifizetődő dolog, még ha Brüsszel így is gondolja. Mert lehet a Facebookon összevissza posztolgatni, osztani az észt arrogáns módon, magas lóról, fennhéjázóan, a végén mindig az számít, ki mennyre hiteles és mennyire kínál kiszámítható biztonságos jövőt a magyar embereknek – gondolta magában Felhévizy, majd miután lehúzta a redőnyöket, lefeküdt aludni, hátha végre sikerül leküzdenie azt a fránya jetlaget.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter nem kapott még akkora pofont Orbán Viktortól, mint most
„Te mondd, hogy háborúpárti, a te hangod mélyebb!”
Egy érvet mondjatok...
Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.
Szeretetbugyor
Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.
Egy mondat a jelenről
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Köpönyeggel a migránsválság ellen
Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!
Fidesz-előny a kampánystartnál
Magyar túlterheléses rágalmazása
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája
Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.
Orbán véresszájú ellenfele előre iszik a medve bőrére, Magyar Péterre keserű ébredés vár
Az arc hatalmas, a teljesítmény nulla.
Puzsér váratlan húzása, nagyon durván belerongyolt Magyar Péterbe
Fogy a levegő a Tisza Párt elnöke körül.
Megsemmisítő erejű pofon csattant Magyar Péter arcán, nem akárki vitte be a találatot
Amerikából érkezett a tasli.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter nem kapott még akkora pofont Orbán Viktortól, mint most
„Te mondd, hogy háborúpárti, a te hangod mélyebb!”
Egy érvet mondjatok...
Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.
Szeretetbugyor
Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.
Egy mondat a jelenről
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.