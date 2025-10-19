idezojelek
Poszt-trauma

Magyar Péternek vége: a 14. havi nyugdíj lehetősége áll szemben a nyugdíjasok sanyargatásával

Tessék választani!

Felhévizy Félix avatarja
Felhévizy Félix
Cikk kép: undefined
FelhévizyTisza PártTisza-adójetlegnyugdíjasMagyar Péter 2025. 10. 19. 6:05

Felhévizy, miután hazaérkezett New Yorkból, folyamatosan küszködik a jetlaggel, az úgynevezett időzóna-betegséggel. Nagyon nehezen áll át a szervezete, hiszen ilyenkor az alvási periódusok felborulnak, a nappalok-éjszakák hirtelen teljesen más ütemben érkeznek. Érdekes módon most sokkal erőteljesebben jelentkezett nála ez a probléma, mint amikor kiutazott. Ebből adódóan, még éjjel 3-4 órakor is kukorékolt, nem tudott aludni, így bőven volt ideje böngészni a híreket, politikai, közéleti fejleményeket.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyar Péter, 14. havi nyugdíj
Magyarországon sem lenne elképzelhetetlen a 14. havi nyugdíj. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Magyar Péter kapkod, hibát hibára halmoz. A Ruszin-üggyel, az adatszivárgási botránnyal és a Tisza-adó tervének napvilágra kerülésével a lejtőn már elindult a zsebmessiás virtuális pártja. Azonban a legújabb fejlemények tovább gyorsíthatják a Tisza Párt száguldását a bukás felé.

Az aktív korúak megsarcolása után a Tisza Párt a nyugdíjakat is megvágná. A Tisza-szakértők ugyanis több alkalommal kotyogták el, hogy tulajdonképpen életünk minden területére kiterjedő megszorításokat terveznek bevezetni. Ám tudjuk tőlük azt is, hogy csak akkor fogják kibontani az igazság minden részletét a nyugdíjakkal kapcsolatban is, ha a Tisza kormányra kerül. A nyilatkozatok irányából látható, brutális megszorítások jönnének, ha győzne jövő tavasszal Magyar Péter csapata.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: kiderült, hogy a Tisza Párt nemcsak a dolgozók fizetését adóztatná meg 22 vagy 33 százalékos személyi jövedelemadóval, hanem a nyugdíjakat is megadóztatnák.

A húszszázalékos nyugdíjadó azt jelenti, hogy átlagosan havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza! Egy 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál a Tisza-adó évi 590 ezer forint csökkentést jelentene! Ez felháborító és elfogadhatatlan!

A kormány nyugdíjas-politikája, ezzel szemben ennek a tervezett, Magyar Péter-féle ámokfutásnak pont az ellenkezője. A miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén is. Orbán Viktor a következőket mondta:

 „mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. (...) Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon.”

Gyakorlatilag ez a téma jelentheti Magyar Péter politikai karrierjének a végét. A nyugdíjasokat támadni, sarcolni nem kifizetődő dolog, még ha Brüsszel így is gondolja. Mert lehet a Facebookon összevissza posztolgatni, osztani az észt arrogáns módon, magas lóról, fennhéjázóan, a végén mindig az számít, ki mennyre hiteles és mennyire kínál kiszámítható biztonságos jövőt a magyar embereknek – gondolta magában Felhévizy, majd miután lehúzta a redőnyöket, lefeküdt aludni, hátha végre sikerül leküzdenie azt a fránya jetlaget.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Köpönyeggel a migránsválság ellen

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekmigráció

Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Fidesz-előny a kampánystartnál

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekCsizi Péter

Magyar túlterheléses rágalmazása

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekmesterséges intelligencia

Figyelmeztetésféle a „mesterségesről”

Kondor Katalin avatarja

Használva a mesterséges intelligencia minden előnyét, az volna a kívánatos, ha a természetes intelligencia szabályai diktálnák az életünket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu