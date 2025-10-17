The CommuterfilmMozi +Liam Neeson

Az öt legjobb Liam Neeson-film – The Commuter - Nincs kiszállás + videó

Egy vonat, egy döntés és semmi sem lesz többé ugyanaz.

Csépányi Balázs
2025. 10. 17. 20:00
A Liam Neeson filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A gyanú árnyékában című izgalmas dráma szerezte meg. Ezen a héten a negyedik helyezett alkotással érkezünk, amely egy izgalmas, pörgős krimi, a The Commuter - Nincs kiszállás.

4. The Commuter - Nincs kiszállás (2018)

A The Commuter egy 2018-as akcióthriller, amelyet Jaume Collet-Serra rendezett, aki korábban olyan Liam Neeson-filmekkel dolgozott együtt, mint a Non-Stop és az Ismeretlen férfi. A produceri munkát Andrew Rona és Alex Heineman végezte, a forgatókönyvet Byron Willinger, Philip de Blasi és Ryan Engle írták. 

Liam Neeson
Neeson több kaszkadőrjelenetet saját maga vállalt el  - Fotó: Mafab.hu

A film a Lionsgate és a StudioCanal közös produkciója, amely stílusában és tempójában a klasszikus Hitchcock-i feszültségteremtést idézi meg, modern köntösben.

Rövid történet

Michael MacCauley (Liam Neeson) egy hétköznapi biztosítási ügynök, aki nap mint nap ugyanazzal a vonattal jár dolgozni. Egyik nap azonban rejtélyes idegen (Vera Farmiga) különös ajánlattal áll elő: egy utast kell megtalálnia a szerelvényen, és ha sikerrel jár, jelentős jutalmat kap.

Liam Neeson
A The Commuter remek választás azoknak, akik szeretik a feszült, intelligens akcióthrillereke - Fotó: Mafab.hu

Ami ártatlannak tűnő játék, hamar élet-halál harccá válik, amikor Michael rájön, hogy egy sötét összeesküvés részévé vált, és családja is veszélyben van.

Liam Neeson játéka

Liam Neeson ismét hozza azt a karaktert, amiért annyira megszerette a közönség: a hétköznapi embert, aki rendkívüli helyzetbe kerül, és kénytelen a végsőkig elmenni, hogy megmentse szeretteit. A The Commuter-ben Neeson hitelesen formálja meg Michaelt, a fáradt, de becsületes családapát, akit a kétségbeesés és a morális felelősség egyaránt hajt. 

Liam Neeson
Neeson több kaszkadőrjelenetet saját maga vállalt el, még 65 évesen is, ami tovább növelte a hitelességet. - Fotó: Mafab

Játéka visszafogott, mégis feszült — minden gesztusában ott van a tapasztalat és a küzdelem a túlélésért. Ahogy a vonat egyre közeledik végzetes úticéljához, Neeson alakítása is fokozatosan mélyül: a kiszolgáltatottságból elszántság, majd hősiesség lesz. Ez az a szerep, ami újra és újra bizonyítja, hogy Liam Neeson a modern akcióthrillerek egyik legkarizmatikusabb alakja.

Érdekességek a filmről

  • Ez a negyedik közös film Liam Neeson és Jaume Collet-Serra között (Ismeretlen férfi, Non-Stop, Éjszakai hajsza után), és a rendező újra bizonyította, hogy Neesonnal együtt garantálja a feszült, pörgős akciót.
Liam Neeson
A film nagy részét valódi vasúti kocsikban forgatták, ami komoly logisztikai kihívást jelentett a stábnak - Fotó: Mafab.hu
  • A film nagy részét valódi vasúti kocsikban forgatták, ami komoly logisztikai kihívást jelentett a stábnak, különösen a mozgó kameraállások miatt.
  • Neeson több kaszkadőrjelenetet saját maga vállalt el, még 65 évesen is, ami tovább növelte a hitelességet.
  • A The Commuter témájában erősen reflektál az identitás és a morális döntések kérdéseire: mit tennénk mi, ha a hétköznapok rutinját egyetlen döntés törné darabokra?

Miért érdemes megnézni és kinek ajánlott

A The Commuter remek választás azoknak, akik szeretik a feszült, intelligens akcióthrillereket, ahol a főhős nem szuperhős, hanem egy hétköznapi ember rendkívüli helyzetben. A film pörgős, izgalmas, és Liam Neeson ismét bebizonyítja, hogy a „fáradt, de eltökélt hős” szerepét senki sem játssza jobban nála. Ideális választás egy izgalmas estére, különösen a Taken és Non-Stop rajongóinak.

Idővonal – 2018, amikor a The Commuter száguldott a mozikba… 

  • Meghan Markle és Harry herceg házasságot kötöttek, ezzel a brit királyi család új fejezete kezdődött.
  • Thaiföldön egy egész világ figyelte, ahogy 12 fiút és edzőjüket kimentik egy elárasztott barlangból.
  • Magyarországon újraválasztották Orbán Viktort miniszterelnöknek a tavaszi országgyűlési választásokon.
  • A NASA sikeresen elindította az InSight űrszondát, amely a Mars felszínét és belső szerkezetét vizsgálta.
  • A zenei világban tarolt a Despacito és a Shape of You, Ed Sheeran pedig világrekordokat döntött.
  • A mozikban hatalmas siker lett az Avengers: Infinity War, amely a Marvel-univerzum addigi legnagyobb találkozását hozta el a rajongóknak.

A Liam Neeson filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a bronzérmes mozival érkezünk.

Borítókép: Liam Neeson ismét hozza azt a karaktert, amiért annyira megszerette a közönség (Fotó: Mafab.hu)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

