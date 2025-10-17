Az öt legjobb Liam Neeson-film – The Commuter - Nincs kiszállás + videó

4. The Commuter - Nincs kiszállás (2018)

A The Commuter egy 2018-as akcióthriller, amelyet Jaume Collet-Serra rendezett, aki korábban olyan Liam Neeson-filmekkel dolgozott együtt, mint a Non-Stop és az Ismeretlen férfi. A produceri munkát Andrew Rona és Alex Heineman végezte, a forgatókönyvet Byron Willinger, Philip de Blasi és Ryan Engle írták.

Neeson több kaszkadőrjelenetet saját maga vállalt el - Fotó: Mafab.hu

A film a Lionsgate és a StudioCanal közös produkciója, amely stílusában és tempójában a klasszikus Hitchcock-i feszültségteremtést idézi meg, modern köntösben.

Rövid történet

Michael MacCauley (Liam Neeson) egy hétköznapi biztosítási ügynök, aki nap mint nap ugyanazzal a vonattal jár dolgozni. Egyik nap azonban rejtélyes idegen (Vera Farmiga) különös ajánlattal áll elő: egy utast kell megtalálnia a szerelvényen, és ha sikerrel jár, jelentős jutalmat kap.

A The Commuter remek választás azoknak, akik szeretik a feszült, intelligens akcióthrillereke - Fotó: Mafab.hu

Ami ártatlannak tűnő játék, hamar élet-halál harccá válik, amikor Michael rájön, hogy egy sötét összeesküvés részévé vált, és családja is veszélyben van.