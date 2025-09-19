Az öt legjobb Morgan Freeman-film – Robin Hood, a tolvajok fejedelme + videó

3. Robin Hood, a tolvajok fejedelme

A Robin Hood, a tolvajok fejedelme 1991-ben került a mozikba, és Kevin Reynolds rendezte. A forgatókönyvet Pen Densham és John Watson írta, a film zenéjét pedig Michael Kamen szerezte – többek között a legendás (Everything I Do) I Do It for You című Bryan Adams-dal, amely hónapokig vezette a slágerlistákat, és máig a film egyik legismertebb öröksége.

Robin a bujdosók élére áll, és a sherwoodi erdőben szövetkezik a számkivetettekkel, hogy igazságot szolgáltasson Fotó: Mafab.hu

A címszerepet Kevin Costner alakította, mellette pedig olyan nevek erősítették a szereplőgárdát, mint Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Alan Rickman és Christian Slater.

A történet

Robin of Locksley (Kevin Costner) a keresztes háborúkból tér vissza Angliába, ahol szembesül azzal, hogy otthonát elpusztították, apját megölték, és a nottinghami bíró (Alan Rickman) zsarnok uralma alatt szenved a nép.

Robin of Locksley (Kevin Costner) a keresztes háborúkból tér vissza Angliába Fotó: Mafab.hu

Robin a bujdosók élére áll, és a sherwoodi erdőben szövetkezik a számkivetettekkel, hogy igazságot szolgáltasson. Társai segítségével – köztük a bölcs és hűséges Azeemmel (Morgan Freeman) – küzd a szabadságért és Lady Marian (Mary Elizabeth Mastrantonio) szívéért.

Morgan Freeman játéka a filmben

Morgan Freeman alakítása az egyik legerősebb pontja a történetnek. Ő játssza Azeemet, a bölcs és hűséges mórt, akit Robin a keresztes háborúk során ment meg, és aki ezért esküt tesz, hogy élete végéig mellette marad. Freeman játéka nyugalmat, méltóságot és bölcsességet sugároz, miközben karaktere Robin lelkiismereteként és támaszaként működik.

A Robin Hood, a tolvajok fejedelme klasszikus kalandfilm, amely a romantikát, az akciót és a humort ötvözi Fotó: Mafab.hu

A humor, az éleslátás és a tiszta erkölcsi iránytű, amit Azeem képvisel, tökéletesen ellenpontozza Kevin Costner szenvedélyes, időnként impulzív Robinját. Freeman alakítása nemcsak mélyebb dimenziót adott a filmnek, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy a történet univerzálisabb üzenetet hordozzon: az összefogás, a barátság és a kölcsönös tisztelet fontosságát.