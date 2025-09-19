A Morgan Freeman filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A gyűjtő című izgalmas krimi szerezte meg, a negyedik helyezett egy szenzációs, de ugyanakkor elgondolkodtató vígjáték, A bakancslista (The Bucket List) lett. Ezen a héten már a bronzérmes mozival érkezünk, amely egy vérbeli kalandfilm: Robin Hood, a tolvajok fejedelme (Robin Hood: Prince of Thieves).
Az öt legjobb Morgan Freeman-film – Robin Hood, a tolvajok fejedelme + videó
Egy klasszikus 90-es évekbeli kalandfilm, amely máig felejthetetlen.
3. Robin Hood, a tolvajok fejedelme
A Robin Hood, a tolvajok fejedelme 1991-ben került a mozikba, és Kevin Reynolds rendezte. A forgatókönyvet Pen Densham és John Watson írta, a film zenéjét pedig Michael Kamen szerezte – többek között a legendás (Everything I Do) I Do It for You című Bryan Adams-dal, amely hónapokig vezette a slágerlistákat, és máig a film egyik legismertebb öröksége.
A címszerepet Kevin Costner alakította, mellette pedig olyan nevek erősítették a szereplőgárdát, mint Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Alan Rickman és Christian Slater.
A történet
Robin of Locksley (Kevin Costner) a keresztes háborúkból tér vissza Angliába, ahol szembesül azzal, hogy otthonát elpusztították, apját megölték, és a nottinghami bíró (Alan Rickman) zsarnok uralma alatt szenved a nép.
Robin a bujdosók élére áll, és a sherwoodi erdőben szövetkezik a számkivetettekkel, hogy igazságot szolgáltasson. Társai segítségével – köztük a bölcs és hűséges Azeemmel (Morgan Freeman) – küzd a szabadságért és Lady Marian (Mary Elizabeth Mastrantonio) szívéért.
Morgan Freeman játéka a filmben
Morgan Freeman alakítása az egyik legerősebb pontja a történetnek. Ő játssza Azeemet, a bölcs és hűséges mórt, akit Robin a keresztes háborúk során ment meg, és aki ezért esküt tesz, hogy élete végéig mellette marad. Freeman játéka nyugalmat, méltóságot és bölcsességet sugároz, miközben karaktere Robin lelkiismereteként és támaszaként működik.
A humor, az éleslátás és a tiszta erkölcsi iránytű, amit Azeem képvisel, tökéletesen ellenpontozza Kevin Costner szenvedélyes, időnként impulzív Robinját. Freeman alakítása nemcsak mélyebb dimenziót adott a filmnek, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy a történet univerzálisabb üzenetet hordozzon: az összefogás, a barátság és a kölcsönös tisztelet fontosságát.
Érdekességek a filmről
- Alan Rickman alakítása Nottingham bírájaként annyira karizmatikus és szórakoztató volt, hogy sok kritikus szerint ellopta a show-t Kevin Costner elől.
- A film egyik ikonikus jelenetét, amikor Robin kilő egy nyílvesszőt, és a kamera követi a röptét, technikai újdonságként ünnepelték a kilencvenes évek elején.
- A Bryan Adams által előadott betétdal több mint 16 héten át vezette a brit toplistát, Guinness-rekordot állítva fel.
- Kevin Costner angol akcentusát vegyesen fogadták: sokan kritizálták, mások szerint viszont karizmatikus játéka kárpótolta a hiányosságokat.
Összefoglaló – miért érdemes megnézni?
A Robin Hood, a tolvajok fejedelme klasszikus kalandfilm, amely a romantikát, az akciót és a humort ötvözi, miközben a szabadság és igazság eszményét ünnepli. Különösen ajánlott azoknak, akik szeretik a kosztümös történelmi kalandokat, a karizmatikus gonosztevőket és a nagy ívű romantikus szálakat. A film igazi időutazás a kilencvenes évek akció-kalandfilmes világába, és a mai napig képes szórakoztatni a közönséget.
Idővonal – 1991, amikor Robin Hood visszatért a mozikba…🎬
- A Szovjetunió hivatalosan felbomlott, ezzel véget ért a hidegháború.
- Borisz Jelcin Oroszország első szabadon választott elnöke lett.
- A világot sokkolta, amikor az iraki–kuvaiti háború (öböl-háború) kirobbant.
- A Microsoft kiadta a Windows 3.1 elődjét, a Windows 3.0-at, amely nagyban hozzájárult a PC-k elterjedéséhez.
- A popzenei világban a Nirvana kiadta a Nevermind című albumát, rajta a „Smells Like Teen Spirit”-tel, amely generációs himnusszá vált.
- A mozikban óriási siker lett a Terminátor 2.: Az ítélet napja, amely forradalmasította a speciális effektek világát.
A Morgan Freeman filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már az ezüstérmes mozival érkezünk.
Borítókép: Azeem (Morgan Freeman) és Robin (Kevin Costner) (Fotó: Mafab.hu)
Három napon át Bartók Bélát ünnepli a Concerto Budapest
Különleges hangversenyeket hallhatunk két helyszínen.
Legmélyebb félelmeink elevenednek meg a színpadon, de a legyőzésükhöz kapunk mesterkulcsot
Évadot hirdetett a Nemzeti Színház.
Mátyás király középkori könyvtára hazaérkezett és most már bárki számára hozzáférhető
Negyven bécsi kódexszel gyarapodott az OSZK digitális programja.
Nem hiszi el, hol tér vissza Morgan Freeman
Új szerepkörben a színészlegenda.
