Az öt legjobb Morgan Freeman-film – Invictus – A legyőzhetetlen + videó

2. Invictus – A legyőzhetetlen (2009)

Az eheti mozink Clint Eastwood rendezésében készült 2009-ben. A forgatókönyvet Anthony Peckham írta John Carlin „Playing the Enemy” című könyve alapján.

A forgatás jelentős részét Dél-Afrikában, többek között a világbajnokság eredeti helyszínein végezték (Fotó: Mafab.hu)

A főszerepben Morgan Freeman látható Nelson Mandela szerepében, míg a dél-afrikai rögbicsapat kapitányát Matt Damon alakítja. A film a Warner Bros. gondozásában került a mozikba, és több rangos díjra is jelölték.

Rövid történet

A film Nelson Mandela elnökségének kezdeti időszakát mutatja be, amikor a börtönből szabadult politikus a megbékélés és az összefogás érdekében a sport erejét használja. Mandela a rögbiválogatottat, amely akkoriban a fehérek sportjának számított, a nemzeti egység szimbólumává próbálja emelni.

A főszerepben Morgan Freeman látható Nelson Mandela szerepében (Fotó: Mafab.hu)

A történet középpontjában az 1995-ös rögbi-világbajnokság áll, amelyet Dél-Afrikában rendeztek meg, és amely kulcsszerepet játszott a nemzet egységének megteremtésében.

Morgan Freeman mint Nelson Mandela

Morgan Freeman játéka kiemelkedő és hiteles. Visszafogott, mégis erőt sugárzó alakításával tökéletesen adja vissza Nelson Mandela bölcsességét, emberségét és karizmatikus vezetői jelenlétét. Freeman nem pusztán eljátszotta Mandelát, hanem szinte eggyé vált vele – gesztusai, beszédmódja és tekintete is azt sugározza, hogy a színész mély tisztelettel és alázattal közelített a szerephez. Ez az alakítás méltán emelte őt Oscar-jelölésig, és az egyik legemlékezetesebb szerepe lett pályafutásában.