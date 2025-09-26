A Morgan Freeman filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A gyűjtő című izgalmas krimi szerezte meg, a negyedik helyezett egy szenzációs, de ugyanakkor elgondolkodtató vígjáték, A bakancslista (The Bucket List) lett, a bronzérmet egy vérbeli kalandfilm, a Robin Hood, a tolvajok fejedelme (Robin Hood: Prince of Thieves) szerezte meg. Ezen a héten már az ezüstérmes filmmel érkezünk, ami nem más, mint az Invictus– A legyőzhetetlen.
Az öt legjobb Morgan Freeman-film – Invictus – A legyőzhetetlen + videó
Clint Eastwood felemelő drámája a bátorságról és a megbékélésről.
2. Invictus – A legyőzhetetlen (2009)
Az eheti mozink Clint Eastwood rendezésében készült 2009-ben. A forgatókönyvet Anthony Peckham írta John Carlin „Playing the Enemy” című könyve alapján.
A főszerepben Morgan Freeman látható Nelson Mandela szerepében, míg a dél-afrikai rögbicsapat kapitányát Matt Damon alakítja. A film a Warner Bros. gondozásában került a mozikba, és több rangos díjra is jelölték.
Rövid történet
A film Nelson Mandela elnökségének kezdeti időszakát mutatja be, amikor a börtönből szabadult politikus a megbékélés és az összefogás érdekében a sport erejét használja. Mandela a rögbiválogatottat, amely akkoriban a fehérek sportjának számított, a nemzeti egység szimbólumává próbálja emelni.
A történet középpontjában az 1995-ös rögbi-világbajnokság áll, amelyet Dél-Afrikában rendeztek meg, és amely kulcsszerepet játszott a nemzet egységének megteremtésében.
Morgan Freeman mint Nelson Mandela
Morgan Freeman játéka kiemelkedő és hiteles. Visszafogott, mégis erőt sugárzó alakításával tökéletesen adja vissza Nelson Mandela bölcsességét, emberségét és karizmatikus vezetői jelenlétét. Freeman nem pusztán eljátszotta Mandelát, hanem szinte eggyé vált vele – gesztusai, beszédmódja és tekintete is azt sugározza, hogy a színész mély tisztelettel és alázattal közelített a szerephez. Ez az alakítás méltán emelte őt Oscar-jelölésig, és az egyik legemlékezetesebb szerepe lett pályafutásában.
További Kultúra híreink
Érdekességek
- Morgan Freeman maga Nelson Mandela ajánlására kapta meg a szerepet, hiszen a politikus úgy vélte, ő képes a legjobban visszaadni személyiségét.
- A film címét William Ernest Henley „Invictus” című verse ihlette, amely Mandela számára nagy erőt adott a börtönben eltöltött évei alatt.
- A forgatás jelentős részét Dél-Afrikában, többek között a világbajnokság eredeti helyszínein végezték.
- Matt Damon a szerep kedvéért intenzív rögbiedzésen vett részt, hogy hitelesen jelenítse meg a válogatott kapitányát.
Összefoglaló – Miért érdemes megnézni?
Az Invictus – A legyőzhetetlen nem csupán egy sportfilm, hanem inspiráló történet az összefogásról, a megbocsátásról és a nemzet újjászületéséről. Clint Eastwood rendezése érzékenyen és hitelesen mutatja be, hogyan képes egyetlen ember – Mandela – a sport erejével összekovácsolni egy megosztott országot. A film ajánlott mindazoknak, akik szeretik a történelmi alapokon nyugvó, felemelő és emberi történeteket, valamint a sportdráma műfaját.
Idővonal – 2009, amikor az Invictus – A legyőzhetetlen a mozikba került…🎬
- Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként letette hivatali esküjét.
- Michael Jackson, a pop királya, váratlanul elhunyt, világszerte gyászba borítva rajongóit.
- Kitört a H1N1 influenzajárvány, amely komoly egészségügyi intézkedéseket vonzott világszerte.
- A sport világában Usain Bolt a berlini atlétikai világbajnokságon újabb világcsúcsokat futott 100 és 200 méteren.
- Koppenhágában nagyszabású ENSZ-klímacsúcsot tartottak, ahol a világ vezetői a globális felmelegedés elleni közös fellépésről tárgyaltak.
További Kultúra híreink
A Morgan Freeman filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a győztes alkotással érkezünk.
Borítókép: Nelson Mandela (Morgan Freeman) és Francois Pienaar (Matt Damon) (Fotó: Mafab.hu)
További Kultúra híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hírességek sora lepte el Mátészalkát a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválon
A néhai sztár unokája is megjelent.
Nemrég Nicole Kidmant alázta meg szexuálisan, most függőkkel foglalkozik
A saját tapasztalataiból merített ihletett.
Senki nem számított rá, hogy valaha még színpadra állnak, de a Roxette visszatért és hazánkban is fellépnek
Minden idők egyik legsikeresebb popduója az Arénában lép fel.
Nyolcvan éve hunyt el Bartók Béla, akinek zenéje egyszerre archaikus és modern
A zeneszerző emléke előtt koncertekkel tisztelegnek ma este.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hírességek sora lepte el Mátészalkát a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválon
A néhai sztár unokája is megjelent.
Nemrég Nicole Kidmant alázta meg szexuálisan, most függőkkel foglalkozik
A saját tapasztalataiból merített ihletett.
Senki nem számított rá, hogy valaha még színpadra állnak, de a Roxette visszatért és hazánkban is fellépnek
Minden idők egyik legsikeresebb popduója az Arénában lép fel.
Nyolcvan éve hunyt el Bartók Béla, akinek zenéje egyszerre archaikus és modern
A zeneszerző emléke előtt koncertekkel tisztelegnek ma este.