Dobrev nem lacafacázott, sistergős balegyenest küldött Magyar Péternek

Ezt a nyomást érzi Dobrev Klára is, aki a Facebook -oldalán nem finomkodott, nagyon keményen beleszállt Magyar Péterékbe:

„Ma bemutattam a Demokratikus Koalíció 106 jelöltjét a 2026-os országgyűlési választásokra! Aki nem meri vállalni az arcát, az ellenzékiségét, a pártszimpátiáját képviselőjelöltként, az hogyan fogja elszámoltatni az ország leggazdagabb és legbefolyásosabb urait? Szerintem sehogy.”