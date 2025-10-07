Dobrev nem lacafacázott, sistergős balegyenest küldött Magyar Péternek

Megy az adok-kapok a baloldalon. Nagy a tülekedés, mert a Tisza Párt gyakorlatilag felzabálta a többi baloldali pártot, illetve volt, aki önként dalolva ment a levesbe, mint például a Momentum, vagy a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett szabadcsapat. Egyelőre a DK még tartja magát, bár nagyon rezeg a léc náluk is, hogy bejutnak-e a parlamentbe jövőre.
Ezt a nyomást érzi Dobrev Klára is, aki a Facebook -oldalán nem finomkodott, nagyon keményen beleszállt Magyar Péterékbe:
„Ma bemutattam a Demokratikus Koalíció 106 jelöltjét a 2026-os országgyűlési választásokra! Aki nem meri vállalni az arcát, az ellenzékiségét, a pártszimpátiáját képviselőjelöltként, az hogyan fogja elszámoltatni az ország leggazdagabb és legbefolyásosabb urait? Szerintem sehogy.”
Nem sok minden van az életben, amiben egyet tudok érteni Dobrevvel, de speciel ebben teljesen igaza volt. Valóban kabaréba illő, hogy fél évvel a választások előtt a magát befutónak kikiáltó Magyar Péter nem képes 106 egyéni jelöltjét megnevezni. Persze értjük mi a dolgot, hogy miért nem történik ez meg, hiszen az eddig bármilyen formában megjelent tiszás figurák sorra járatták le magukat és a felbőszült gazdájukat, Brüsszel Petit.
Magyar nagyon nehéz helyzetben van, Klárika pedig próbálkozik, hátha a zavarosban tud még halászni.
Kezdődik a tánc.
Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: Hegedüs Róbert)
