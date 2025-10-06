Vadai Ágnes rémisztő üzenettel ijesztett rá a magyarokra, még a balosok is belesápadtak

A következőket írta a Facebook-oldalán:

„Merkelnek csak az orosz energiára épülő német gazdaság számított! A magyarországi német befektetések érdekében sokszor megmentette Orbánt, miközben nem érdekelte a magyar demokrácia folyamatosan romló állapota. Saját renoméja érdekében elvtelen alkukat kötött Orbánnal az Európai Unióban. Orbán – véleményem szerint – igenis Putyin trójai falova. De mostantól világosan látható, hogy nem volt egyedül!”

Vadai ezt az eszement kirohanást annak kapcsán tette közzé, hogy a napokban Angela Merkel adott egy interjút a Partizánnak, ahol a volt kancellár porrá zúzta a baloldal egyik legnagyobb toposzát, miszerint Orbán Viktor Putyin trójai falova lenne.