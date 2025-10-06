idezojelek
Poszt-trauma

Vadai Ágnes rémisztő üzenettel ijesztett rá a magyarokra, még a balosok is belesápadtak

Elképesztő: már Merkel is trójai faló.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Angela MerkelVadai ÁgnesPartizánOrbán ViktorbaloldalMagyar Péter 2025. 10. 06. 5:17

Amióta Magyar Péter színre lépett és elöntötte az agresszív, pökhendi, kamu szövegeivel a hazai közéletet, hajlamosak vagyunk megfeledkezni a baloldal régi, hangos szószólóiról. Pedig voltak és vannak egy páran ők is. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Orbán, Merkel, Vadai
Orbán Viktor miniszterelnök és Angela Merkel, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárja - Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció 

Elég, ha csak Tordai Bencére, Szabó Tímeára vagy éppen Vadai Ágnesre gondolunk. Most éppen Vadai volt az, aki ismét hallatta a hangját. A jobblétre szenderült Dobrev-árnyékkormány honvédelmi árnyékminisztere nem lacafacázott, rémisztő üzenetet küldött a magyaroknak. 

A következőket írta a Facebook-oldalán:

„Merkelnek csak az orosz energiára épülő német gazdaság számított! A magyarországi német befektetések érdekében sokszor megmentette Orbánt, miközben nem érdekelte a magyar demokrácia folyamatosan romló állapota. Saját renoméja érdekében elvtelen alkukat kötött Orbánnal az Európai Unióban. Orbán – véleményem szerint – igenis Putyin trójai falova. De mostantól világosan látható, hogy nem volt egyedül!”

Vadai ezt az eszement kirohanást annak kapcsán tette közzé, hogy a napokban Angela Merkel adott egy interjút a Partizánnak, ahol a volt kancellár porrá zúzta a baloldal egyik legnagyobb toposzát, miszerint Orbán Viktor Putyin trójai falova lenne. 

Vadai nem vette az adást, sőt még támadásba is lendült. Gyakorlatilag azzal rémiszgette a magyarokat, hogy szerinte Merkel is Putyin falova, nem csak a magyar miniszterelnök. 

Nem lennék meglepve, ha ebbe a Vadai-kirohanásba még a balosok is belesápadtak volna.

Elképesztő!

Borítókép: Vadai Ágnes (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleknemzet

Volt egy Káncz, de „lesz folytatás”

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEU-csúcs

Az európai egység magyar kovácsa

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Értekezés a rágalmazásról

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekkormány

Tisza: se program, se jelölt nincs

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza

Lovagiatlan ügy a tiszásoktól

Megyeri Dávid avatarja

Valójában minden nőt meg akarnak félemlíteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu