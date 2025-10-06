Vadai Ágnes rémisztő üzenettel ijesztett rá a magyarokra, még a balosok is belesápadtak

Amióta Magyar Péter színre lépett és elöntötte az agresszív, pökhendi, kamu szövegeivel a hazai közéletet, hajlamosak vagyunk megfeledkezni a baloldal régi, hangos szószólóiról. Pedig voltak és vannak egy páran ők is.
Elég, ha csak Tordai Bencére, Szabó Tímeára vagy éppen Vadai Ágnesre gondolunk. Most éppen Vadai volt az, aki ismét hallatta a hangját. A jobblétre szenderült Dobrev-árnyékkormány honvédelmi árnyékminisztere nem lacafacázott, rémisztő üzenetet küldött a magyaroknak.
A következőket írta a Facebook-oldalán:
„Merkelnek csak az orosz energiára épülő német gazdaság számított! A magyarországi német befektetések érdekében sokszor megmentette Orbánt, miközben nem érdekelte a magyar demokrácia folyamatosan romló állapota. Saját renoméja érdekében elvtelen alkukat kötött Orbánnal az Európai Unióban. Orbán – véleményem szerint – igenis Putyin trójai falova. De mostantól világosan látható, hogy nem volt egyedül!”
Vadai ezt az eszement kirohanást annak kapcsán tette közzé, hogy a napokban Angela Merkel adott egy interjút a Partizánnak, ahol a volt kancellár porrá zúzta a baloldal egyik legnagyobb toposzát, miszerint Orbán Viktor Putyin trójai falova lenne.
Vadai nem vette az adást, sőt még támadásba is lendült. Gyakorlatilag azzal rémiszgette a magyarokat, hogy szerinte Merkel is Putyin falova, nem csak a magyar miniszterelnök.
Nem lennék meglepve, ha ebbe a Vadai-kirohanásba még a balosok is belesápadtak volna.
Elképesztő!
Borítókép: Vadai Ágnes (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
