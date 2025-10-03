Az öt legjobb Morgan Freeman-film – Miss Daisy sofőrje + videó

1. Miss Daisy sofőrje (1989)

Eheti filmünk egy szívhez szóló dráma, amely Bruce Beresford rendezésében, Alfred Uhry Pulitzer-díjas színdarabja alapján készült. A forgatókönyvet maga Uhry írta, a produceri feladatokat pedig Richard D. Zanuck és Lili Fini Zanuck látták el.

A film ikonikus plakátja. Fotó: Mafab.hu

A főbb szerepekben olyan legendás színészek láthatók, mint Jessica Tandy, Morgan Freeman és Dan Aykroyd.

A történet röviden

A film az 1940-es évektől az 1970-es évekig követi a kapcsolatot Daisy Werthan, az idős, jómódú, de makacs özvegyasszony és Hoke Colburn, az afroamerikai sofőr között. A két ember kapcsolata kezdetben feszült, hiszen Miss Daisy nem akar segítséget elfogadni, idővel azonban barátság, tisztelet és mély emberség szövi át a történetüket.

Morgan Freeman játéka

Morgan Freeman Hoke Colburn szerepében rendkívüli természetességgel és mély emberi érzékenységgel alakítja a sofőrt, aki egyszerre tisztelettudó, bölcs és humorral teli figura.

A film összesen négy Oscar-díjat kapott, köztük a legjobb filmnek járó szobrot. (Fotó: Mafab.hu)

Játékában finom árnyalatok jelennek meg: a visszafogott mosoly, a türelem és a kimondatlan fájdalom mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Hoke nem csupán mellékszereplő legyen, hanem a történet egyik legfontosabb lelki központja. Freeman alakítása egyszerre emberközeli és felejthetetlen, amely méltán váltotta ki a kritikusok és a közönség elismerését.

Érdekességek a filmről