Az öt legjobb Morgan Freeman-film – Miss Daisy sofőrje + videó

A Morgan Freeman filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A gyűjtő című izgalmas krimi szerezte meg, a negyedik helyezett egy szenzációs, de ugyanakkor elgondolkodtató vígjáték, A bakancslista (The Bucket List) lett, a bronzérmet egy vérbeli kalandfilm, a Robin Hood, a tolvajok fejedelme (Robin Hood: Prince of Thieves) szerezte meg, az ezüstérmes film pedig az Invictus – A legyőzhetetlen lett. Ezen héten már győztest hirdetünk, minitoplistánk élén egy örök klasszikus, a Miss Daisy sofőrje (Driving Miss Daisy) végzett.

1. Miss Daisy sofőrje (1989)

Eheti filmünk egy szívhez szóló dráma, amely Bruce Beresford rendezésében, Alfred Uhry Pulitzer-díjas színdarabja alapján készült. A forgatókönyvet maga Uhry írta, a produceri feladatokat pedig Richard D. Zanuck és Lili Fini Zanuck látták el. 

Morgan Freeman
A film ikonikus plakátja. Fotó: Mafab.hu

A főbb szerepekben olyan legendás színészek láthatók, mint Jessica Tandy, Morgan Freeman és Dan Aykroyd.

A történet röviden

A film az 1940-es évektől az 1970-es évekig követi a kapcsolatot Daisy Werthan, az idős, jómódú, de makacs özvegyasszony és Hoke Colburn, az afroamerikai sofőr között. A két ember kapcsolata kezdetben feszült, hiszen Miss Daisy nem akar segítséget elfogadni, idővel azonban barátság, tisztelet és mély emberség szövi át a történetüket.

Morgan Freeman játéka

Morgan Freeman Hoke Colburn szerepében rendkívüli természetességgel és mély emberi érzékenységgel alakítja a sofőrt, aki egyszerre tisztelettudó, bölcs és humorral teli figura. 

Morgan Freeman
A film összesen négy Oscar-díjat kapott, köztük a legjobb filmnek járó szobrot. (Fotó: Mafab.hu)

Játékában finom árnyalatok jelennek meg: a visszafogott mosoly, a türelem és a kimondatlan fájdalom mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Hoke nem csupán mellékszereplő legyen, hanem a történet egyik legfontosabb lelki központja. Freeman alakítása egyszerre emberközeli és felejthetetlen, amely méltán váltotta ki a kritikusok és a közönség elismerését.

Érdekességek a filmről

  • Jessica Tandy 80 évesen nyerte el az Oscar-díjat a legjobb női főszereplő kategóriában, ezzel ő lett a legidősebb színésznő, aki valaha elnyerte ezt az elismerést.
  • A film összesen négy Oscar-díjat kapott, köztük a legjobb filmnek járó szobrot.
Morgan Freeman
Freeman alakítása egyszerre emberközeli és felejthetetlen. Fotó: Mafab.hu
  • Morgan Freeman alakítása Hoke szerepében széles körű elismerést váltott ki, és a filmtörténet egyik legmeghatározóbb karakterét teremtette meg.

Miért érdemes megnézni és kinek ajánlott?

A Miss Daisy sofőrje nem csupán két ember története, hanem a társadalmi változásokról, az előítéletek lebontásáról és a barátság erejéről szól. A film lassú, bensőséges hangvétele azoknak ajánlott, akik szeretik az emberi kapcsolatok mélységét bemutató drámákat, és nyitottak a megható, tanulságos történetekre. Ez az alkotás időtálló üzenettel bír: a valódi emberi kapcsolatok képesek felülírni a társadalmi korlátokat és előítéleteket.

Idővonal – 1989, amikor Miss Daisy sofőrje bemutatkozott a mozikban… 🎬

  • A berlini fal leomlása szimbolikusan lezárta a hidegháborút, és megnyitotta az utat a keleti és nyugati Németország újraegyesítése felé.
  • George H. W. Bush lett az Egyesült Államok 41. elnöke.
  • A kínai Tienanmen téri diáktüntetéseket a hadsereg véresen leverte, világszerte felháborodást keltve.
  • A Nintendo kiadta a Game Boy kézi játékkonzolt, amely generációk számára vált meghatározó élménnyé.
  • A világ mozijaiban hatalmas siker lett Tim Burton Batman című filmje Michael Keaton és Jack Nicholson főszereplésével.
  • Magyarországon megkezdődtek a rendszerváltást előkészítő tárgyalások, és az ország megnyitotta nyugati határát az NDK-s menekültek előtt.

A jövő héten tovább folytatjuk utazásunkat a filmek csodálatos világában.

Borítókép: Morgan Freeman alakítása Hoke szerepében széles körű elismerést váltott ki (Fotó: Mafab.hu)

 

