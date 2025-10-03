A Morgan Freeman filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A gyűjtő című izgalmas krimi szerezte meg, a negyedik helyezett egy szenzációs, de ugyanakkor elgondolkodtató vígjáték, A bakancslista (The Bucket List) lett, a bronzérmet egy vérbeli kalandfilm, a Robin Hood, a tolvajok fejedelme (Robin Hood: Prince of Thieves) szerezte meg, az ezüstérmes film pedig az Invictus – A legyőzhetetlen lett. Ezen héten már győztest hirdetünk, minitoplistánk élén egy örök klasszikus, a Miss Daisy sofőrje (Driving Miss Daisy) végzett.
Az öt legjobb Morgan Freeman-film – Miss Daisy sofőrje + videó
Örök klasszikus, ami megérinti a lelket.
1. Miss Daisy sofőrje (1989)
Eheti filmünk egy szívhez szóló dráma, amely Bruce Beresford rendezésében, Alfred Uhry Pulitzer-díjas színdarabja alapján készült. A forgatókönyvet maga Uhry írta, a produceri feladatokat pedig Richard D. Zanuck és Lili Fini Zanuck látták el.
A főbb szerepekben olyan legendás színészek láthatók, mint Jessica Tandy, Morgan Freeman és Dan Aykroyd.
A történet röviden
A film az 1940-es évektől az 1970-es évekig követi a kapcsolatot Daisy Werthan, az idős, jómódú, de makacs özvegyasszony és Hoke Colburn, az afroamerikai sofőr között. A két ember kapcsolata kezdetben feszült, hiszen Miss Daisy nem akar segítséget elfogadni, idővel azonban barátság, tisztelet és mély emberség szövi át a történetüket.
Morgan Freeman játéka
Morgan Freeman Hoke Colburn szerepében rendkívüli természetességgel és mély emberi érzékenységgel alakítja a sofőrt, aki egyszerre tisztelettudó, bölcs és humorral teli figura.
Játékában finom árnyalatok jelennek meg: a visszafogott mosoly, a türelem és a kimondatlan fájdalom mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Hoke nem csupán mellékszereplő legyen, hanem a történet egyik legfontosabb lelki központja. Freeman alakítása egyszerre emberközeli és felejthetetlen, amely méltán váltotta ki a kritikusok és a közönség elismerését.
Érdekességek a filmről
- Jessica Tandy 80 évesen nyerte el az Oscar-díjat a legjobb női főszereplő kategóriában, ezzel ő lett a legidősebb színésznő, aki valaha elnyerte ezt az elismerést.
- A film összesen négy Oscar-díjat kapott, köztük a legjobb filmnek járó szobrot.
- Morgan Freeman alakítása Hoke szerepében széles körű elismerést váltott ki, és a filmtörténet egyik legmeghatározóbb karakterét teremtette meg.
Miért érdemes megnézni és kinek ajánlott?
A Miss Daisy sofőrje nem csupán két ember története, hanem a társadalmi változásokról, az előítéletek lebontásáról és a barátság erejéről szól. A film lassú, bensőséges hangvétele azoknak ajánlott, akik szeretik az emberi kapcsolatok mélységét bemutató drámákat, és nyitottak a megható, tanulságos történetekre. Ez az alkotás időtálló üzenettel bír: a valódi emberi kapcsolatok képesek felülírni a társadalmi korlátokat és előítéleteket.
Idővonal – 1989, amikor Miss Daisy sofőrje bemutatkozott a mozikban… 🎬
- A berlini fal leomlása szimbolikusan lezárta a hidegháborút, és megnyitotta az utat a keleti és nyugati Németország újraegyesítése felé.
- George H. W. Bush lett az Egyesült Államok 41. elnöke.
- A kínai Tienanmen téri diáktüntetéseket a hadsereg véresen leverte, világszerte felháborodást keltve.
- A Nintendo kiadta a Game Boy kézi játékkonzolt, amely generációk számára vált meghatározó élménnyé.
- A világ mozijaiban hatalmas siker lett Tim Burton Batman című filmje Michael Keaton és Jack Nicholson főszereplésével.
- Magyarországon megkezdődtek a rendszerváltást előkészítő tárgyalások, és az ország megnyitotta nyugati határát az NDK-s menekültek előtt.
A jövő héten tovább folytatjuk utazásunkat a filmek csodálatos világában.
Borítókép: Morgan Freeman alakítása Hoke szerepében széles körű elismerést váltott ki (Fotó: Mafab.hu)
Rablógyilkosság áldozatai lettek a költő szülei, sosem tudta feldolgozni a borzalmat
Különleges darab a Vígszínház Házi Színpadán.
Minden idők egyik legkarcosabb női hangja újra Magyarországon, hamarosan Budapesten lép fel Bonnie Tyler
A brit művésznő sajátos, egyedi hangjáról híres, amely a közelmúltbeli felvételek alapján egyáltalán nem kopott meg.
Kína legdrágább animációs mozifilmjén több mint négyezer ember dolgozott, hamarosan megnézheti a végeredményt a mozikban
Befutott a legeket halmozó Nezha – A lázadó démon legendája magyar előzetese.
Meghalt Dobai Péter, az Oscar-díjas Mephisto forgatókönyvírója
A nemzet művésze 81 éves volt.
