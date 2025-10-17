A Tisza Párt mindent lerombolna, amit az Orbán-kormány a nyugdíjasoknak adott

Nézzük, hogy milyen információmorzsákat potyogtatott el eddig Magyar Péter holdudvarába tartozó úgynevezett szakértő! Simonovits András szerint például túl bőkezű a jelenlegi nyugdíjrendszer az induló nyugdíjaknál, ezért azokat csökkenteni kellene, például úgy, hogy megadóztatják a magasabb nyugdíjakat. Egy korábbi publicisztikájában azt ecsetelte, a Nők40 nevű korkedvezményes nyugdíjprogramot ki kell vezetni, a megmerevített nyugdíjkorhatár pedig hiba volt.

Simonovits szerint jelenleg túl bőkezűen osztják az induló nyugdíjakat

Simonovits bedobta a 13. havi nyugdíj egységesítését, de jó eséllyel ez is húsba vágó fájdalom lenne sok magyar idősnek. Sőt, néhány hete az ATV-nek adott nyilatkozatában a Tisza Párt esetleges nyugdíjpolitikai elképzeléséről szólva a szakértő azt mondta, hogy lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.

Simonovits András még korábban egy Tisza-sziget rendezvényen villantott fel újabb részleteket Magyar Péter pártjának nyugdíjakat illető elképzeléseiből. Itt előadása végén a magánnyugdíjpénztárak újjáélesztése mellett érvelt, a lengyel modell példáját hozva fel. Szerinte ezzel lehetne „csökkenteni az egyenlőtlenségeket” és ösztönözni a nyugdíjkorhatáron túli munkavállalást.

Zárójelben jegyezzük meg, hogy a magánnyugdíjpénztárakat nem kell feléleszteni, köszönik, jól vannak. Ám annak a hibrid modellnek a visszahozatala, ami a szocialista-liberális érában lényegében kigazdálkodhatatlan terhet rótt a költségvetésre, és csak a magánpénztárak profitját növelte a büdzsé terhére, katasztrofális következményekkel járna.

A Tisza-szakértő egy másik interjúban arról értekezett, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

Ezek a javaslatok valójában Brüsszel elvárásait szolgálják

Orbán Viktor kormányfő a fönti fölvetéseket úgy értelmezte, mint a Tisza Párt következő csodafegyverét a választási kampányban, a korábban emlegetett Tisza-adó után. Mint mondta: ezek a javaslatok valójában Brüsszel elvárásait szolgálják, nem a magyar emberek érdekeit.

A kormány egyik legfőbb alapvetései közt szerepel, hogy a nyugdíjak reálértékét meg kell őrizni, és lehetőség szerint az időskori ellátásokat rendszeresen növelni kell.

Ezt támasztja alá az is, hogy a miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén is. Orbán Viktor mindezek kapcsán kifejtette: „mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell.” Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon ‒ szögezte le.