idezojelek
Poszt-trauma

Magyar Péternek befellegzett, váratlan helyről pofozták fel

Vérlázító arroganciája kiverte a biztosítékot.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar PéterRuszin-Szendi RomuluszTisza PártBartus László 2025. 10. 16. 5:17

Ahogy közeledik a választás, Magyar Péter lába alól egyre jobban fogy el a talaj. Egyre súlyosabb probléma, hogy már csak az elkötelezett ellenzéki szavazók szeretnék miniszterelnökként látni Magyar Pétert – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párt vezetőségében dolgozó informátor. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyar Péter
A tiszások közül sem sokan látnák szívesen Magyar Pétert miniszterelnökként (Fotó: Havran Zoltán)

Az illető kiemelte, a Tisza Párt elnökségénél van egy olyan felmérés, amelyet nem kívánnak publikálni annak tartalma és következtetése miatt.

Az elmúlt hónapok politikai történéseit látva ezen nem vagyunk meglepve. A Tisza Párt megdöbbentő adóemelési terve, Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres haknijai és a most napvilágra került adatszivárgási botrány betette a kaput Magyarnak.

Ezek a fejlemények odáig vezettek, hogy már balos megmondóemberek is a Tisza Párt elnöke ellen fordultak.

Legutóbb a kormánypártisággal nem vádolható Bartus László, az Amerikai Népszava főszerkesztője posztolta a következőket Magyar Péterről:

„(…) Orbán felvette a kesztyűt, visszatért a belpolitikába. Nem kevésbé azért, mert Magyar Péter felbosszantotta. Presztízskérdést csinál belőle, hogy a fideszes áruló Magyart (aki nem tagadja meg Orbán rendszerét, de arcátlankodik vele), úgy elverje, mint ’szódás a lovát’. Ez pedig meg is fog történni. A magyarista áruló ellenzékiek pedig megérdemlik.(…)”

Kemény szavak!

Látod, Péter, így múlik el a világ dicsősége!

Borítókép: Bartus László (Fotó: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekCsizi Péter

Magyar túlterheléses rágalmazása

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojeleknemzet

Mindennapi partraszállások

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpatrióta

Patrióták a célkeresztben

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekkormány

A kampány legyen tisztességes!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gazsó Rita
idezojelekidegenforgalom

Fürdőfejlesztési hullám söpör végig Magyarországon

Gazsó Rita avatarja

Milliárdos korszerűsítések zajlanak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu