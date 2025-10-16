Magyar Péternek befellegzett, váratlan helyről pofozták fel

Ahogy közeledik a választás, Magyar Péter lába alól egyre jobban fogy el a talaj. Egyre súlyosabb probléma, hogy már csak az elkötelezett ellenzéki szavazók szeretnék miniszterelnökként látni Magyar Pétert – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párt vezetőségében dolgozó informátor.
Az illető kiemelte, a Tisza Párt elnökségénél van egy olyan felmérés, amelyet nem kívánnak publikálni annak tartalma és következtetése miatt.
Az elmúlt hónapok politikai történéseit látva ezen nem vagyunk meglepve. A Tisza Párt megdöbbentő adóemelési terve, Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres haknijai és a most napvilágra került adatszivárgási botrány betette a kaput Magyarnak.
Ezek a fejlemények odáig vezettek, hogy már balos megmondóemberek is a Tisza Párt elnöke ellen fordultak.
Legutóbb a kormánypártisággal nem vádolható Bartus László, az Amerikai Népszava főszerkesztője posztolta a következőket Magyar Péterről:
„(…) Orbán felvette a kesztyűt, visszatért a belpolitikába. Nem kevésbé azért, mert Magyar Péter felbosszantotta. Presztízskérdést csinál belőle, hogy a fideszes áruló Magyart (aki nem tagadja meg Orbán rendszerét, de arcátlankodik vele), úgy elverje, mint ’szódás a lovát’. Ez pedig meg is fog történni. A magyarista áruló ellenzékiek pedig megérdemlik.(…)”
Kemény szavak!
Látod, Péter, így múlik el a világ dicsősége!
Borítókép: Bartus László (Fotó: Facebook)
…
