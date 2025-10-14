A tiszások sem akarják miniszterelnöknek Magyar Pétert

Egyre súlyosabb probléma, hogy már csak az elkötelezett ellenzéki szavazók szeretnék miniszterelnökként látni Magyar Pétert – mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt vezetőségében dolgozó informátorunk. Kiemelte, a Tisza Párt elnökségénél van egy olyan felmérés, amelyet nem kívánnak publikálni annak tartalma és következtetése miatt.

A tiszások közül sem sokan látnák szívesen Magyar Pétert miniszterelnökként (Fotó: Havran Zoltán)

Folyamatosan, hónapról hónapra csökken Magyar Péter támogatottsága. Ő pedig konzekvensen tagadja a valóságot, azt állítva, hogy nem jók a kutatások

– jelentette ki a forrásunk. Hozzátette, ez a jelenség frusztrálja Magyart, aki a nagy nyomás miatt egyre támadóbban lép fel mindenkivel szemben. – Öngerjesztő folyamat indult be. Péter ideges, ezért egyre inkább bántja a környezetét, ami miatt tovább csökken az iránta érzett szimpátia – mondta el az informátor, aki szerint ez a jelenség leginkább a Tisza-szigetek tagjainak motiválatlanságában fedezhető fel.

– A romló hangulat ellensúlyozása érdekében Magyar Péter minden eszközt igyekszik bevetni, ezért folytatja az országjárást. Ugyanakkor

az események egyre kevesebb érdeklődőt vonzanak, vidéken pedig sok helyen nincsenek Tisza-szigetek, hogy megszervezzék az eseményt vagy kimenjenek rá

– emelte ki a forrásunk.