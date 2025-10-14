Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

A tiszások sem akarják miniszterelnöknek Magyar Pétert

Miközben Magyar Péter rendre újabb és újabb kamu közvélemény-kutatásokat tesz közzé, lapunk egyik informátora szerint egyes felméréseket a párt eltitkol a nyilvánosság elől. A kellemetlen végeredményt hozó kutatások szerint ugyanis tendenciózusan csökken azoknak az aránya, akik Magyar Pétert a miniszterelnöki székben szeretnék látni.

2025. 10. 14. 5:32
Egyre súlyosabb probléma, hogy már csak az elkötelezett ellenzéki szavazók szeretnék miniszterelnökként látni Magyar Pétert – mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt vezetőségében dolgozó informátorunk. Kiemelte, a Tisza Párt elnökségénél van egy olyan felmérés, amelyet nem kívánnak publikálni annak tartalma és következtetése miatt.

A tiszások közül sem sokan látnák szívesen Magyar Pétert miniszterelnökként (Fotó: Havran Zoltán)

Folyamatosan, hónapról hónapra csökken Magyar Péter támogatottsága. Ő pedig konzekvensen tagadja a valóságot, azt állítva, hogy nem jók a kutatások

 – jelentette ki a forrásunk. Hozzátette, ez a jelenség frusztrálja Magyart, aki a nagy nyomás miatt egyre támadóbban lép fel mindenkivel szemben. – Öngerjesztő folyamat indult be. Péter ideges, ezért egyre inkább bántja a környezetét, ami miatt tovább csökken az iránta érzett szimpátia – mondta el az informátor, aki szerint ez a jelenség leginkább a Tisza-szigetek tagjainak motiválatlanságában fedezhető fel.

– A romló hangulat ellensúlyozása érdekében Magyar Péter minden eszközt igyekszik bevetni, ezért folytatja az országjárást. Ugyanakkor

az események egyre kevesebb érdeklődőt vonzanak, vidéken pedig sok helyen nincsenek Tisza-szigetek, hogy megszervezzék az eseményt vagy kimenjenek rá

– emelte ki a forrásunk. 

Az értesüléseinket alátámasztja, hogy néhány nappal ezelőtt az Ellenpont arról számolt be: egy Századvég-kutatás azt mutatja, hogy a Tisza Párt elnökének jelentős az elutasítottsága, Karácsony Gergely egyértelműen szimpatikusabb a választóknak. Így okkal feltételezhető, hogy a Magyar Pétert támogató brüsszeli vezetők is készítettek kutatásokat, és azok ugyanezt az eredményt hozták. Az Ellenpont birtokába jutott a Századvég szeptemberben készített, eddig még nem publikált reprezentatív felmérése, amely szerint

Karácsony Gergely, Budapest baloldali, párbeszédes főpolgármestere már népszerűbb Magyar Péternél.

A megkérdezettek 45 százaléka vélekedik pozitívan Karácsonyról, míg Magyarról csupán 41 százalék.

A kutatás leglényegesebb eleme azonban az, hogy Magyar Péter elutasítottsága nagyon magas. A megkérdezettek 55 százaléka rossz véleménnyel van a baloldali pártelnökről. A főpolgármesternél ez a szám kisebb, 51 százalék. Mindebből az következik, hogy Karácsony Gergelynek jobbak az esélyei a kormánypártokkal szemben 2026 áprilisában. Ráadásul a tendencia is Karácsony mellett szól. Okkal feltételezhető, hogy hasonló adatokat mértek a Manfred Weber vezette Európai Néppárt által megrendelt kutatások is.

Az is lényeges, hogy miként és miért következett be ekkora változás, hogy mostanra már Karácsony Gergely is esélyesebb jelölt lehet, mint Magyar Péter. A Tisza Párt elnökét sokan elutasítják. Több korábbi kutatás is kimutatta, hogy még a saját szavazótáborán belül sem örvend maradéktalan népszerűségnek. A Nézőpont Intézet egyik felmérése szerint a Tisza-szavazók közel felének is ellenszenves a személye. Ráadásul Magyar Péter elérte a maximumot, a Fidesztől egyetlen szavazatot sem tud elvenni, és most már a bizonytalanokat sem tudja megszólítani. Tehát mostanra

Magyar Péter vált a legnagyobb gátjává a Tisza és az ellenzék növekedésének.

Vele az ellenzék esélye egyre csökken a fél év múlva esedékes országgyűlési választásokon.

Nehezíti a baloldali pártvezér helyzetét, hogy innen már – éppen az említett üvegplafon miatt – nem lehet visszajönni. Pártjának kiszivárgott adóemelési tervei ugyanis teljesen összekapcsolódtak a pártelnök nevével. Hiába dobott be Magyar több témát is figyelemelterelés céljából, a kommunikációs trükkök hatástalanok maradtak. Így a magyar társadalom jelentős része most már a megszorításokkal azonosítja őt.

 Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)


