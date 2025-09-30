A Tisza Párt elintézte: rosszabb lesz a magyaroknak

– Ma rossz hírt kapott Magyarország és mindenki, aki közlekedik – hívta fel a figyelmet Lázár János a közösségi oldalára feltöltött videójában. Az építési és közlekedési miniszter jelezte, hogy ez a Tisza Pártnak és Magyar Péter személyes közbenjárásának köszönhető.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja azt az egymilliárdos hitelt a MÁV-nak, amiből a pályahálózatot akartuk felújítani

– hangsúlyozta a miniszter. Majd rámutatott: tudják, hogy Magyar Péter személyesen közbenjárt, hogy Magyarország ne kaphassa meg ezt az egymilliárd eurós forrást. Ami rossz Magyarországnak, jó a Tisza Pártnak. Ez szégyen, gyalázat – tette hozzá.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, nem ez az első alkalom, hogy a Tisza Párt megmutatta, nekik az a jó, „annak örülnek”, ha a magyaroknak rossz. Emlékezetes, hogy Kollár Kinga, Magyar Péter egyik EP-képviselője az egyik felszólalásában elmondta, hogy szerinte jól működik és hatékony az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését, beruházások és kórházfelújítások maradnak el. A Tisza Párt politikusa szerint ennek a jó oldala az, hogy a romló életminőség az ellenzéket segíti.