Az Orbán-gyűlölő Magyar Péter-rajongónak az édesanyák pénzére fáj a foga

Ezek mindent el akarnak venni.

Csépányi Balázs
2025. 10. 14. 5:20

Magyar Péter gazdasági terveitől joggal retteghetnek a magyarok. Az adóemelés rémisztő terve mellett a tizenharmadik havi nyugdíj elvételének réme is fenyeget. Most már az édesanyák adómentessége is veszélyben lehet, hiszen a Tisza Párt körül dolgozó gazdasági szakembereknek minden olyan jóléti intézkedéssel gondjuk van, ami a magyar családokat, a magyar embereket segíti.

Magyar Péter, Orbán
Magyar Péter - Fotó: MW

Most éppen a Népszavában Csillag István fakadt ki az adómentesség miatt:

„Induljunk ki abból, hogy Magyarországon rengeteg családi cég van, ahol mind a két gondviselő a közös cégből szerzi jövedelmét. Ezekben a cégekben játszi könnyedséggel lehet az „örökadómentes” anya felé átmosni a jövedelmet, ami által valóban megbillen a közteherviselés egyensúlya, és sokkal nagyobb lék keletkezik az államháztartásban, mint amivel eddig bárki számolt. (…) Ha lesz nyugdíjválság Magyarországon, az éppen a többgyermekes anyák „örökéletre” szóló adómentességének következményeként állhat elő.”

Nem árt feleleveníteni, hogy Csillag István az a hajdani szabad demokrata miniszter, aki regnálása idején autópálya-ügyeskedése miatt kormányválságot okozott, és akiről Medgyessy Péter akkori miniszterelnök elmondta elhíresült mondatát

„Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel, miközben néhány politikusának olyan erősek a személyes ambíciói, hogy azok kielégítése érdekében semmilyen árat nem talál túl soknak.”

Elképesztő, hogy ez az ember még mai is a baloldal egyik legbefolyásosabb gazdasági figurája lehet. Adóemelés, kedvezmények eltörlése, az emberek sanyargatása, ezt kínálják folyton.

Figyelem! Ő Magyar Péter egyik legnagyobb támogatója. 

Van még kérdés?

Borítókép: Csillag István (Fotó: MTI)

