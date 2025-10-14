Az Orbán-gyűlölő Magyar Péter-rajongónak az édesanyák pénzére fáj a foga

Nem árt feleleveníteni, hogy Csillag István az a hajdani szabad demokrata miniszter, aki regnálása idején autópálya-ügyeskedése miatt kormányválságot okozott, és akiről Medgyessy Péter akkori miniszterelnök elmondta elhíresült mondatát:

„Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel, miközben néhány politikusának olyan erősek a személyes ambíciói, hogy azok kielégítése érdekében semmilyen árat nem talál túl soknak.”