Most mindenki választhat: brüsszeli Tisza-adó vagy a családbarát magyar út

Folyamatosan érkeznek a nemzeti konzultációs ívek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 14:19
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
– Érkeznek a nemzeti konzultációs ívek. Mondjuk ki minél többen: nem kérünk a Tisza-adóból! – jelentette ki Borbély Ádám a közösségi oldalán. Az önkormányzati képviselő hangsúlyozta: álljunk ki együtt a magyar családok védelmében!

Nemzeti konzultáció óriásplakát Ursula Von der Leyen Brüsszel bábjai plakát
Fotó: Székelyhidi Balázs

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, megkezdték a konzultációs levelek kézbesítését, amelyet november 6-ig mindenki megkap. Elsőként a Budapesten élők kapják meg az íveket, ezt követően irányítószám szerinti emelkedő sorrendben jutnak el a postákhoz a konzultációs levelek.

Orbán Viktor Kötcsén beszélt először a nemzeti konzultációról, reagálva a Tisza Párt adóemelési terveire, azaz az adókedvezmények eltörésére, a családi adótámogatások visszavágására, a személyijövedelemadó-kulcsok vagy a vállalkozásokat sújtó terhek emelésére. A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: 

a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat.

A kérdőívben öt fontos, mindenki megélhetését érintő témában mondhatják el a véleményüket:

  1. A munkát alacsony vagy magasabb adó terhelje?
  2. A gyermekes családok adókedvezményeit szűkíteni kell, vagy inkább bővítsük?
  3. Megmaradjon az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentessége vagy sem?
  4. Az olcsó orosz energia helyett drágábban vásároljunk máshonnan, ami értelemszerűen rezsiemeléssel járna, vagy tartsunk ki az olcsóbb energiabeszerzés és a rezsicsökkentés mellett?
  5. A vállalkozások fizessenek továbbra is alacsony társasági adót, vagy a Brüsszel által elvárt magas adót fizessék?

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

