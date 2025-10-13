Most mindenki választhat: brüsszeli Tisza-adó vagy a családbarát magyar út

– Érkeznek a nemzeti konzultációs ívek. Mondjuk ki minél többen: nem kérünk a Tisza-adóból! – jelentette ki Borbély Ádám a közösségi oldalán. Az önkormányzati képviselő hangsúlyozta: álljunk ki együtt a magyar családok védelmében!
Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, megkezdték a konzultációs levelek kézbesítését, amelyet november 6-ig mindenki megkap. Elsőként a Budapesten élők kapják meg az íveket, ezt követően irányítószám szerinti emelkedő sorrendben jutnak el a postákhoz a konzultációs levelek.
Orbán Viktor Kötcsén beszélt először a nemzeti konzultációról, reagálva a Tisza Párt adóemelési terveire, azaz az adókedvezmények eltörésére, a családi adótámogatások visszavágására, a személyijövedelemadó-kulcsok vagy a vállalkozásokat sújtó terhek emelésére. A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk:
a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat.
A kérdőívben öt fontos, mindenki megélhetését érintő témában mondhatják el a véleményüket:
- A munkát alacsony vagy magasabb adó terhelje?
- A gyermekes családok adókedvezményeit szűkíteni kell, vagy inkább bővítsük?
- Megmaradjon az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentessége vagy sem?
- Az olcsó orosz energia helyett drágábban vásároljunk máshonnan, ami értelemszerűen rezsiemeléssel járna, vagy tartsunk ki az olcsóbb energiabeszerzés és a rezsicsökkentés mellett?
- A vállalkozások fizessenek továbbra is alacsony társasági adót, vagy a Brüsszel által elvárt magas adót fizessék?