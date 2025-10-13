Most mindenki választhat: brüsszeli Tisza-adó vagy a családbarát magyar út

– Érkeznek a nemzeti konzultációs ívek. Mondjuk ki minél többen: nem kérünk a Tisza-adóból! – jelentette ki Borbély Ádám a közösségi oldalán. Az önkormányzati képviselő hangsúlyozta: álljunk ki együtt a magyar családok védelmében!

Fotó: Székelyhidi Balázs

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, megkezdték a konzultációs levelek kézbesítését, amelyet november 6-ig mindenki megkap. Elsőként a Budapesten élők kapják meg az íveket, ezt követően irányítószám szerinti emelkedő sorrendben jutnak el a postákhoz a konzultációs levelek.

Orbán Viktor Kötcsén beszélt először a nemzeti konzultációról, reagálva a Tisza Párt adóemelési terveire, azaz az adókedvezmények eltörésére, a családi adótámogatások visszavágására, a személyijövedelemadó-kulcsok vagy a vállalkozásokat sújtó terhek emelésére. A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk:

a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat.

A kérdőívben öt fontos, mindenki megélhetését érintő témában mondhatják el a véleményüket: