A brüsszeli bábok már készülnek, nemzeti konzultációval tiltakozik a kormány

– A magyaroknak joguk van elmondani, mit gondolnak Brüsszel és az ellenzék adóemelési terveiről! Töltse ki ön is a nemzeti konzultációt! – ezzel a szöveggel tett közzé videót a közösségi oldalán Magyarország kormánya. A felvételen Hidvéghi Balázs beszél arról, hogy a magyaroknak joguk van eldönteniük, mit gondolnak a brüsszeli bábok adóemelési terveiről.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese szerint Brüsszelben nagy a készülődés, és elkészült a háborús terv, az is megvan már, hogyan akarják finanszírozni ezt: adóemeléseket várnak el a brüsszeli bábkormányoktól. – Mondjuk el mindannyian a véleményünket, és tiltakozzunk az adóemelések ellen! – buzdít a nemzeti konzultáció kitöltésére Hidvéghi.