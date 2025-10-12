  • Magyar Nemzet
  • A brüsszeli bábok már készülnek, nemzeti konzultációval tiltakozik a kormány
Magyarország KormányNemzeti KonzultációHidvéghi Balázs

A brüsszeli bábok már készülnek, nemzeti konzultációval tiltakozik a kormány

Kész van a brüsszeli háborús terv.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 9:53
Nemzeti konzultáció óriásplakát Ursula Von der Leyen Brüsszel bábjai plakát
Fotó: Székelyhidi Balázs
– A magyaroknak joguk van elmondani, mit gondolnak Brüsszel és az ellenzék adóemelési terveiről! Töltse ki ön is a nemzeti konzultációt! – ezzel a szöveggel tett közzé videót a közösségi oldalán Magyarország kormánya. A felvételen Hidvéghi Balázs beszél arról, hogy a magyaroknak joguk van eldönteniük, mit gondolnak a brüsszeli bábok adóemelési terveiről.  

A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese szerint Brüsszelben nagy a készülődés, és elkészült a háborús terv, az is megvan már, hogyan akarják finanszírozni ezt: adóemeléseket várnak el a brüsszeli bábkormányoktól. – Mondjuk el mindannyian a véleményünket, és tiltakozzunk az adóemelések ellen! – buzdít a nemzeti konzultáció kitöltésére Hidvéghi. 

