Megkezdődött a nemzeti konzultáció – mindenki ítéletet mondhat a Tisza-adóról

Öt kérdésben számít a kormány az emberek véleményére.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 7:26
Fotó: Forrás: MTI/Balogh Zoltán Forrás: Forrás: MTI/Balogh Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ívek postázásával megkezdődött a közteherviselésről, az adózásról, a rezsicsökkentésről, valamint a társasági adóról is szóló nemzeti konzultáció, melyről Orbán Viktor Kötcsén beszélt először, reagálva a Tisza Párt adóemelési terveire, azaz az adókedvezmények eltörésére, a családi adótámogatások visszavágására, a személyijövedelemadó-kulcsok vagy a vállalkozásokat sújtó terhek emelésére.

Most azért indítunk nemzeti konzultációt, mert családbarát adóforradalmat indítunk. Adómentes csed és gyed, szja-mentesség a három-, majd a kétgyermekes édesanyáknak, dupla családi adókedvezmény

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: az ellenfeleik megint egy másik úton járnak. Emelnék a jövedelemadót és a társasági adót, elvennék a családi kedvezményeket. Ráadásul mindezt titkolják. Ez a Tisza-adó.

A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat – jelezte a miniszterelnök. Hozzátette: ha az emberek velük lesznek, akkor megint meg fogják csinálni. 

A brüsszeli Tisza-fiúk pedig mehetnek a csudába

– üzente a kormányfő.

A mostani nemzeti konzultáció az alábbi öt kérdést tartalmazza:

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4.  Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

