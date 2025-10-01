Megkezdődött a nemzeti konzultáció – mindenki ítéletet mondhat a Tisza-adóról

Az ívek postázásával megkezdődött a közteherviselésről, az adózásról, a rezsicsökkentésről, valamint a társasági adóról is szóló nemzeti konzultáció, melyről Orbán Viktor Kötcsén beszélt először, reagálva a Tisza Párt adóemelési terveire, azaz az adókedvezmények eltörésére, a családi adótámogatások visszavágására, a személyijövedelemadó-kulcsok vagy a vállalkozásokat sújtó terhek emelésére.

Most azért indítunk nemzeti konzultációt, mert családbarát adóforradalmat indítunk. Adómentes csed és gyed, szja-mentesség a három-, majd a kétgyermekes édesanyáknak, dupla családi adókedvezmény

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: az ellenfeleik megint egy másik úton járnak. Emelnék a jövedelemadót és a társasági adót, elvennék a családi kedvezményeket. Ráadásul mindezt titkolják. Ez a Tisza-adó.

A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat – jelezte a miniszterelnök. Hozzátette: ha az emberek velük lesznek, akkor megint meg fogják csinálni.

A brüsszeli Tisza-fiúk pedig mehetnek a csudába

– üzente a kormányfő.

A mostani nemzeti konzultáció az alábbi öt kérdést tartalmazza: