Mutatjuk mit lehet tudni eddig a nemzeti konzultációról

Miért van szükség ismét egy nemzeti konzultációra? Nos, ha visszatekintünk az előző kérdőívekre, feltűnhet: mindegyik olyan témáról kért véleményt, amely minden választópolgár életére hatással van és ez most sincs másképp. A kormány ezúttal az adóztatásról kéri ki a magyarok véleményét, ugyanis kiderült: a brüsszeli parancsot teljesítve, a Magyar Péter vezette Tisza Párt mélyen belenyúlna az emberek zsebébe.

2025. 10. 12. 17:45
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hamarosan mindenki postaládájába megérkezik a legújabb nemzeti konzultációt: a kormány tájékoztatása szerint csütörtökig a kérdőiv 1,3 millió címre már meg is érkezett, pénteken pedig már minden budapesti választó megkapta. Akik nem követik napi szinten a politikai eseményeket, joggal tehetik fel a kérdést: miért van szükség még egy nemzeti konzultációra? Hiszen emlékezhetünk, az utóbbi években többet is indított a kormány – ilyen volt például tavaly a nemzeti szuverenitásról, 2023-ban a brüsszeli szankciókról, 2021-ben pedig a gyermekvédelemről szóló kérdőív. 

Október végéig mindenki meg fogja kapni a postaládájába a konzultációs ívet, a visszaküldési határidő pedig november 30 (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)
Október végéig mindenki meg fogja kapni a postaládájába a konzultációs ívet, a visszaküldési határidő pedig november 30. (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)

Ugyan mindhárom kérdéskörben volt a kormánynak egy szilárd álláspontja, viszont hogy azt a megfelelő hatékonysággal a brüsszeli vitákban is meg tudja védeni, ki kellett kérni a választópolgárok véleményét. Az újabb nemzeti konzultáció ötletének kezdőlöketét ezúttal a Tisza Párt adta, ugyanis kiderült: egy esetleges hatalomra kerülésük esetén olyan adórendszert vezetnének be, amely Brüsszel érdekeinek ugyan megfelelne, azonban az minden magyarnak súlyos veszteséget jelentene. Ezek a tervek többek között

  • adóemeléseket,
  • a családi adókedvezmények szűkítését,
  • a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő.

Például a többkulcsos Tisza-adóval már azok a magyarok is sok pénzt veszítenének, akik valamivel több mint négyszázezer forintot visznek haza minden hónapban. Egy átlagfizetést kereső ember húszezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 242 ezer forint mínuszt jelent egy évben. 

Mélyen belenyúlnának az emberek zsebébe

Egy tanár harmincezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 364 ezer forint mínuszt jelent egy évben. Míg egy orvos 264 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 3,172 millió forint mínuszt jelent egy évben. A megszorítócsomagban a társasági nyereségadó kilenc százalékról 25 százalékra emelését és a megtakarításaink közül számos, jelenleg adómentes tőkejövedelmének húsz–negyven százalékos adóval való megsarcolását is tervezik.

A kormány ezzel szemben alacsonyan kívánja tartani a személyi jövedelemadót, a társasági adót, illetve a rezsiköltségeket, és meg akarja tartani a családi adókedvezmények széles rendszerét is. Ezért fontos a konzultáció, mert a téma mindenkit érint, és erről az emberek most véleményt mondhatnak. A nemzeti konzultációt a világpolitikai helyzet is indokolja: komoly nyomás nehezedik Magyarországra azért, hogy váljon le az olcsó orosz energiaforrásokról, és vásároljon máshonnan drágábban kőolajat és földgázt. A kormány álláspontja szerint az viszont megemelné a rezsiárakat és nem tudnánk megtartani az Európai Unióban a legalacsonyabb rezsiköltségeket. 

Öt rövid, de annál fontosabb kérdés

Mindezek fényében a kérdőív ezen öt kérdésből áll:

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4.  Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Október végéig mindenki meg fogja kapni a postaládájába a konzultációs ívet, a visszaküldési határidő pedig november 30. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat.

Borítókép: Postás kézbesíti a nemzeti konzultáció kérdőíveit (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


