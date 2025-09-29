Mindenkinek meg kell tudnia, mire készülnek Magyar Péterék: szórólapokon tájékoztatják a magyarokat a Tisza-adóról

A Belügyminisztérium paralmenti államtitkára közösségi oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta: „Minden háztartásba elmegyünk, minden háztartásba eljutunk. Mindenkinek meg kell tudnia, mire készül a Tisza Párt.”

A Tisza-adó mindenkinek a zsebéből pénzt venne ki, van, akinek a zsebéből havi tízezreket, de van, akinek százezreket. Ezt mindenkinek tudnia kell

– közölte Rétvári Bence.

Korábban megírtuk, hogy a Tisza Párt többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetésére készül, e szerint pedig csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, és már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe. A családi adókedvezmények, valamint a fiatalok és az anyák adómentességének megvonásával közel négymillió foglalkoztatott nettó keresetét csökkentenék jelentősen.

A megszorítócsomagban a társasági nyereségadó 9 százalékról 25 százalékra emelését és a megtakarításaink közül számos, jelenleg adómentes tőkejövedelmének 20-30-40 százalékos adóval való megsarcolását is tervezik. Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó emlékeztetett, hogy Magyarországon az EU-ban az egyik legalacsonyabb a vállalatok által fizetendő társasági adó:

2010 óta a vállalkozások adóját fokozatosan csökkentették, a társasági adókulcs jelenleg 9 százalék.

Brüsszel azt akarja, hogy Magyarország jelentősen emelje meg a társasági adót, és a magyar vállalatok ugyanazt a magas adókulcsot fizessék, mint a nyugatiak – fűzte hozzá. Ezt az adóemelési elvárást teljesítené a Tisza, hiszen ők Brüsszel bábjai. A kiszivárgott adóterveik szerint a társasági adókulcsot a nyugat-európaihoz hasonlóan 25 százalékra emelnék.

Ez kivégezne több százezer magyar kisvállalkozást.

A Tisza Párt a sportot, az egyházakat és a kultúrát is túlfinanszírozottnak tartja, azaz minden, ami kötődés, identitás, érték, az számukra üldözendő – közölte Hankó Balázs, aki egyben rámutatott: