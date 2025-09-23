népművészetnemzetTisza-adókultúraHankó Balázs

Itt a kormány sikerlistája, ezeket gyomlálná ki a Tisza Párt

A miniszter szerint a Tisza Párt megszorításai a magyar kultúrára, a művészetekre, nemzeti értékeinkre is kihatnának.

Munkatársunktól
2025. 09. 23. 15:14
A Tisza Párt megszorítással kezdene: elvenné a családoktól a támogatásokat, kigyomlálná a magyar kultúrát, megsarcolná a magyar vállalkozásokat. A sportot, az egyházakat és a kultúrát túlfinanszírozottnak tartják, azaz minden, ami kötődés, identitás, érték, az számukra üldözendő – sorolta Hankó Balázs egy szerdai posztjában, egyben rámutatott:

ezért akár több száz milliárd forintot is kivonnának azokról a területekről, amelyek összetartozásunkat erősítik, amelyek összekötik a nemzetünket határokon átívelve, és amelyek bennünket büszke magyarrá tesznek.

A magyar kultúra azonban nem alkalmi viselet, és nem is „útszéli elszáradt kóró”, hanem a mindennapi létünk, évszázadok, ezredek öröksége. A számok mögött közösségek, családok, művészek és sportolók állnak, akik nap mint nap gyarapítják közös értékeinket, nemzetünket – hívta fel a figyelmet a kulturális és innovációs miniszter.

A Szépművészeti Múzeum 2018 végén nyitotta meg ismét a kapuit, egy nagyszabású rekonstrukciót követően. Forrás: Facebook

Mi nem gyomláljuk, hanem gyarapítjuk a kultúrát: ezért költjük rá az uniós átlag dupláját, és az elmúlt években 650 milliárd forintot fordítottunk a fejlesztésére

– közölte.

A Néprajzi Múzeum új épülete a Városligetben 2020 tavasza óta várja a látogatókat. Fotó: MTVA/Lapis Renáta

A Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum, az Opera, a Szépművészeti Múzeum, valamint vidéki színházaink: Debrecen, Kaposvár, Veszprém. 

Hétmillió színházlátogató, egymillióan járnak klasszikus koncertekre, tizenegymillióan évente múzeumba,

a Múzeumok éjszakája rekordjai és az előadó-művészet frissen bejelentett hatmilliárdos támogatása, népművészetet támogató 2,5 milliárdos Csoóri-program – vetett számot Hankó Balázs, kiemelve, hogy ezek mind-mind bizonyítják, hogy a magyar kultúra él és virágzik. 

A kulturális és innovációs miniszter elárulta, az elkövetkező tíz évben sem lassítanak a tempón,

 850 milliárd forintot fordít a kormány kulturális fejlesztésekre szerte a Kárpát-medencében.

„Ez nem száraz kóró, élő, lüktető, büszke magyar nemzet, amit nem hagyunk elsorvasztani!” – szögezte le.

A Magyar Zene Háza 2022 óta nyitva áll, amely Magyarország egyik legtöbbet posztolt épületévé vált. Fotó: Kovács Dávid

Amíg a Tisza Párt megszorításokat tervez, a kormány segít

„Nem engedjük, hogy bárki lebecsülje vagy eltagadja azt az értéket, amelyet a magyar művészek, közösségek és családok minden nap megteremtenek. És nem hagyjuk a magyar családokat, mi nem migrációt akarunk, amit Brüsszel diktál, hanem erősödő magyar családokat, ezért is indult el a családi adóforradalom, amely a legnagyobb Európában és egyedülálló a világban. 2026 januártól félmillió, 2029 januártól pedig egymillió édesanya lesz szja-mentes egész életében!” – emlékeztetett.

Hankó Balázs rámutatott, a kormány a Tisza Párttal szemben nem megszorít, hanem segít: az egygyermekes családoknak havonta a családi adókedvezménnyel, az szja-mentességgel a harminc év alattiak esetén havi 119 ezer forintot ad a kormány, a Tisza Párt ezt elvenné, mi több, a progresszív adózás miatt 166 ezer forinttal sújtaná őket. A kétgyermekes családoknál a kormány 149 ezer forinttal hagy többet, a Tisza Párt ezt elvenné, és még 266 ezer forint adóval sújtaná őket. A háromgyermekes családok esetében a kormány 208 ezer forinttal ad többet havonta, a Tisza tervei esetén pedig 366 ezer forinttól esnének el a progresszív adózással.

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

 

