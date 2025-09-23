Idősotthonokba dugná a nyugdíjasokat Magyar Péter

Húszezer férőhelyet és új nyugdíjasotthonokat hozna létre a Tisza Párt – jelentette be Magyar Péter és Kármán András kedden reggel, a Tisza Párt nyugdíjas programját ismertetve. A Tisza Párt elnöke elmondta, a terveik szerint tízezer férőhely államilag támogatott, de piaci alapon működő nyugdíjasházban létesülne, illetve tízezer olyan férőhely, ami államilag finanszírozott szociális otthonként fog működni.

Az uniós pénzeknek nagy szerep jut a mestertervben

Magyar Péter azt is elárulta, hogy mindez már az első kormányzati ciklusa végén megvalósulhat, méghozzá uniós forrásból. Kiemelte, hogy ez a pénz nem egy könyöradomány, hanem jár a magyaroknak.

Csakhogy a pártelnök vélhetően már elfelejtette, hogy

éppen a Tisza volt az, amelyik gátolta ezeknek a forrásoknak a hazahozatalát, párttársa, a Tisza EP-képviselője, Kollár Kinga pedig rendszeresen lobbizik a magyar érdekek ellen, és ha teheti, Brüsszelben arról tart kiselőadást, hogy a Tisza Pártnak az a jó, ha a magyaroknak minél rosszabb.

Vehetnek maguknak új unokát a nyugdíjasházakba

Különösen visszás Magyar Péter nyugdíjasprogramja annak fényében, hogy a Tisza Párt és szimpatizánsai hány alkalommal rúgtak az idősekbe:

Tavaly június 8-i, Hősök terén tartott tüntetés után Magyar Péter például arról beszélt, mennyire idegesítik a „büdös szájú” támogatók,

de érdemes felidézni azt is, amikor a Tisza Párt elnöke legszívesebben azt felelte volna a hozzá forduló időseknek, hogy vegyenek maguknak másik unokát.

Raskó György, Magyar Péter pártjának szakértő-támogatója pedig egy tavaly őszi bejegyzésben a fideszes szavazókról azt írta: a „Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…”.

Nyugdíjasotthon helyett valódi támogatás

Noha a nyugdíjasotthonok csakugyan fontosak, kiváltképp, ha egy idős ember kiemelt ápolást igényel, mégis számtalan tanulmány mutatott rá az elmúlt években arra, hogy egy időskorú sokkal tovább marad mentálisan és fizikálisan is egészséges, ha a saját, otthoni környezetében élhet.

A magyar kormány ennek jegyében az elmúlt években számtalan, időseket támogató intézkedést vezetett be: a 13. havi nyugdíj, az inflációkövető nyugdíjemelések, mellett ma már elérhető az otthonfelújítási támogatás is a szépkorúak részére, illetve hiánypótló és nemzetközileg is egyedülálló intézkedés a Gondosóra program bevezetése.

Utóbbi már több mint negyvenezer életet mentett meg, és csaknem félmillió alkalommal nyújtott támogatást hétköznapi, de váratlan helyzetekben. A kormány által létrehozott, időseket támogató program segít, hogy a szépkorúak a saját otthonaikban biztonságban és nyugalomban élhessenek, valamint az állam gondoskodó szerepét is kézzelfoghatóvá teszi a mindennapokban.