Idősotthonokba dugná a nyugdíjasokat Magyar Péter

Megszólította a „nyugdíjaskommandót” a Tisza Párt elnöke, amikor ismertette nyugdíjasprogramját. Az ellenzéki politikus Kármán Andrással közösen mutatta be a nagy tervet, amelynek egyik eleme, hogy új nyugdíjasotthonokat hoznának létre.

2025. 09. 23. 12:55
Húszezer férőhelyet és új nyugdíjasotthonokat hozna létre a Tisza Párt – jelentette be Magyar Péter és Kármán András kedden reggel, a Tisza Párt nyugdíjas programját ismertetve. A Tisza Párt elnöke elmondta, a terveik szerint tízezer férőhely államilag támogatott, de piaci alapon működő nyugdíjasházban létesülne, illetve tízezer olyan férőhely, ami államilag finanszírozott szociális otthonként fog működni.

Az uniós pénzeknek nagy szerep jut a mestertervben

Magyar Péter azt is elárulta, hogy mindez már az első kormányzati ciklusa végén megvalósulhat, méghozzá uniós forrásból. Kiemelte, hogy ez a pénz nem egy könyöradomány, hanem jár a magyaroknak. 

Csakhogy a pártelnök vélhetően már elfelejtette, hogy 

éppen a Tisza volt az, amelyik gátolta ezeknek a forrásoknak a hazahozatalát, párttársa, a Tisza EP-képviselője, Kollár Kinga pedig rendszeresen lobbizik a magyar érdekek ellen, és ha teheti, Brüsszelben arról tart kiselőadást, hogy a Tisza Pártnak az a jó, ha a magyaroknak minél rosszabb.

Vehetnek maguknak új unokát a nyugdíjasházakba

Különösen visszás Magyar Péter nyugdíjasprogramja annak fényében, hogy a Tisza Párt és szimpatizánsai hány alkalommal rúgtak az idősekbe

  • Tavaly június 8-i, Hősök terén tartott tüntetés után Magyar Péter például arról beszélt, mennyire idegesítik a „büdös szájú” támogatók,
  • de érdemes felidézni azt is, amikor a Tisza Párt elnöke legszívesebben azt felelte volna a hozzá forduló időseknek, hogy vegyenek maguknak másik unokát.
  • Raskó György, Magyar Péter pártjának szakértő-támogatója pedig egy tavaly őszi bejegyzésben a fideszes szavazókról azt írta: a „Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…”.

 

Nyugdíjasotthon helyett valódi támogatás

Noha a nyugdíjasotthonok csakugyan fontosak, kiváltképp, ha egy idős ember kiemelt ápolást igényel, mégis számtalan tanulmány mutatott rá az elmúlt években arra, hogy egy időskorú sokkal tovább marad mentálisan és fizikálisan is egészséges, ha a saját, otthoni környezetében élhet. 

A magyar kormány ennek jegyében az elmúlt években számtalan, időseket támogató intézkedést vezetett be: a 13. havi nyugdíj, az inflációkövető nyugdíjemelések, mellett ma már elérhető az otthonfelújítási támogatás is a szépkorúak részére, illetve hiánypótló és nemzetközileg is egyedülálló intézkedés a Gondosóra program bevezetése. 

Utóbbi már több mint negyvenezer életet mentett meg, és csaknem félmillió alkalommal nyújtott támogatást hétköznapi, de váratlan helyzetekben. A kormány által létrehozott, időseket támogató program segít, hogy a szépkorúak a saját otthonaikban biztonságban és nyugalomban élhessenek, valamint az állam gondoskodó szerepét is kézzelfoghatóvá teszi a mindennapokban.

Nem nyugdíjasotthonban akarnak élni a magyar idősek

– Nem nyugdíjasházakra van szükség, ahová az időseket bedugják, hanem egy aktív, összetartó, békés és erőszakmentes közösségre, ahol nyugodtan élhetnek – véleményezte Murvainé Láng Róza a Tisza Párt nyugdíjasprogramját. Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, szerinte egy szépkorú célja, hogy minél tovább a saját otthonában tudjon élni és a saját közösségében maradhasson.

A civil szervezet vezetője az elmúlt években megszámlálhatatlan közösségépítő programot szervezett, véleménye szerint sokkal fontosabb, hogy az időskorúak ne elkülönítve, hanem egy hasznos, aktív közösség tagjaként élhessenek. A szervezet elnöke elárulta, hogy jelenleg is számtalan programot, eseményt menedzselnek, de rendszeresen szerveznek kirándulásokat is például azok számára, akik még sosem jártak a Parlamentben vagy a Mátyás-templomban.

– Ahhoz, hogy a nyugdíjas évek ne betegségben, hanem testileg és mentálisan is egészségben teljenek, a legfontosabb a közösségben való maradás, ám tudjuk, hogy egy szociális otthon nem ezt a célt szolgálja – fogalmazott Murvainé Láng Róza.

A nyugdíjasotthonokban az egyik idős a halált várja, a másik pedig azt, hogy mikor lesz üresedés

– jegyezte meg. 

Borítókép: Magyar Péter és Kármán András ismerteti a Tisza Párt nyugdíjasprogramját (Forrás: Facebook)


