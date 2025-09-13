Magyar PéterKocsis MátéTisza-adó

Négymillió szórólap, tízezer önkéntes – minden magyar család megtudja, mennyit bukna a Tisza-adóval

Kocsis Máté szerint Magyar Péter hisztérikus kríziskommunikációba kezdett, miután Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Párt adóemelési terveit. A Fidesz frakcióvezetője közölte: minden magyar adózónak joga van tudni, mire készülnek a tiszások, ezért a kormánypárt 4 millió szórólapot juttat el október elsejéig az ország összes háztartásába, részletesen bemutatva a többkulcsos Tisza-adó hatásait.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 12:19
Magyar Péter, hisztéria, Kocsis Máté, idegbe jön
Fotó: Markovics Gábor
„Magyar Péter most jön totál idegbe. Miután a nagy képességű Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Párt adóemelési terveit, Magyar Péter hisztérikus kríziskommunikációba kezdett. Szokásához hűen tagad, hazudik, ordít, személyeskedik és verbálisan földhöz csapkod mindenkit, aki ezt az ügyet szóba merészeli hozni” – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Fotó: Mirkó István

A Fidesz frakcióvezetője szerint minden magyar adózónak joga van tudni, mire készülnek a tiszások esetleges kormányra kerülésük esetén. Épp ezért a Fideszből jövő hét közepéig négymillió szórólapot küldenek szét országszerte, melyeket tízezer önkéntes segítségével október elsejéig eljuttatnak az összes háztartásba, minden postaládájába.

 

A Tisza-adó matekja

„ És hogyan jönnek ki a szórólapon látható számok?” – tette fel a kérdést Kocsis Máté. Mint mondta, a különböző foglalkozások kereseti adatait a KSH „teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint” című táblázatának 2024. évi adatsorát alapul véve számolták ki.

Miután a Tisza Párt adóemelési tervei már a 2026-os adóévre értendők lennének, a bruttó átlagkeresetet a számítás úgy becsüli, hogy 2025-re 9 százalékos, 2026-ra további 5 százalékos emelkedést prognosztizál.

Az így kapott adatból két módon jön ki a nettó: egyik a jelen szabályok szerint, a másik pedig a többkulcsos Tisza-adóval.

 „A gyermekes családok esetében a tavalyi átlagkeresetből, a 25 év alatti fiatalok esetében pedig a korcsoport átlagkeresetéből indultak ki, a korábbihoz hasonlóan 9 százalék és 5 százalék emelkedést prognosztizálva, ugyanúgy két módon számolva ki a nettó keresetet. Mindemellett a számításban figyelembe veszik Magyar Péterék valamennyi eddig megismert adóváltozási elképzelését. Tehát Magyar Péterék adótrükkjeivel a tiszások is rosszul járnának, de persze lehet, hogy némelyikük ennek is tud örülni” – zárta gondolatait a politikus.

 

 

A Tisza adóemelésre készül

Mint korábban beszámoltunk róla: az Index értesülései szerint a Tisza Párt nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná. 

A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette.

Korábban pedig Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.  A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Később Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét is elfogta az őszinteségi roham

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. 

Tarr Zoltán a 444-nek adott interjúban egyébként elismerte: politikai hibát követett el az etyeki fórumon, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy pártja progresszív adóemelésre készül. A politikus szerint a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, a győzelem után viszont mindent lehet

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)


