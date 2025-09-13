Négymillió szórólap, tízezer önkéntes – minden magyar család megtudja, mennyit bukna a Tisza-adóval

„Magyar Péter most jön totál idegbe. Miután a nagy képességű Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Párt adóemelési terveit, Magyar Péter hisztérikus kríziskommunikációba kezdett. Szokásához hűen tagad, hazudik, ordít, személyeskedik és verbálisan földhöz csapkod mindenkit, aki ezt az ügyet szóba merészeli hozni” – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Fotó: Mirkó István

A Fidesz frakcióvezetője szerint minden magyar adózónak joga van tudni, mire készülnek a tiszások esetleges kormányra kerülésük esetén. Épp ezért a Fideszből jövő hét közepéig négymillió szórólapot küldenek szét országszerte, melyeket tízezer önkéntes segítségével október elsejéig eljuttatnak az összes háztartásba, minden postaládájába.

A Tisza-adó matekja

„ És hogyan jönnek ki a szórólapon látható számok?” – tette fel a kérdést Kocsis Máté. Mint mondta, a különböző foglalkozások kereseti adatait a KSH „teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint” című táblázatának 2024. évi adatsorát alapul véve számolták ki.

Miután a Tisza Párt adóemelési tervei már a 2026-os adóévre értendők lennének, a bruttó átlagkeresetet a számítás úgy becsüli, hogy 2025-re 9 százalékos, 2026-ra további 5 százalékos emelkedést prognosztizál.

Az így kapott adatból két módon jön ki a nettó: egyik a jelen szabályok szerint, a másik pedig a többkulcsos Tisza-adóval.

„A gyermekes családok esetében a tavalyi átlagkeresetből, a 25 év alatti fiatalok esetében pedig a korcsoport átlagkeresetéből indultak ki, a korábbihoz hasonlóan 9 százalék és 5 százalék emelkedést prognosztizálva, ugyanúgy két módon számolva ki a nettó keresetet. Mindemellett a számításban figyelembe veszik Magyar Péterék valamennyi eddig megismert adóváltozási elképzelését. Tehát Magyar Péterék adótrükkjeivel a tiszások is rosszul járnának, de persze lehet, hogy némelyikük ennek is tud örülni” – zárta gondolatait a politikus.

A Tisza adóemelésre készül

Mint korábban beszámoltunk róla: az Index értesülései szerint a Tisza Párt nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná.

A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette.

Korábban pedig Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.