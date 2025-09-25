Magyar PéterTisza PártTisza-adóSzalai Piroska

Több százezer magyar vállalkozást tenne tönkre a Tisza adóemelési terve

Magyar Péterék terve kivégezne rengeteg magyar kisvállalkozást. A miniszterelnöki főtanácsadót kérdeztük, milyen támogatásoktól esnének el a hazai kkv-k, ha a Tisza Párt kerülne kormányra.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 13:30
Szalai Piroska Fotó: Világgazdaság
Döbbenetes számomra, hogy a Tisza Párt már a vállalkozókat is támadja – mondta a Magyar Nemzetnek Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó. Emlékeztetett: Magyar Péter legújabb fő gazdaságpolitikusa egy konferencián azt állította, hogy túl sok pénzzel támogatja az állam őket, s szerintük a vállalkozóktól jelentős pénzeket lehet elvonni. Állítják, hogy alacsonyak az adók, sok az adókedvezmény és túl szerteágazó támogatási rendszerünk van – fűzte hozzá.

20250919 Budapest Tisza plakátok a fővárosban.Fotó: Csudai Sándor (CSS)MW
A Tisza-adó nemcsak a civileket, hanem a vállalkozásokat is súlyosan érintené
Fotó: Csudai Sándor

A főtanácsadó elmondta: eddig is lehetett tudni, hogy készül a Tisza-adócsomag, benne a többkulcsos szja-val és a családi adókedvezmények, valamint a fiatalok és az anyák adómentességének megvonásával,

ami közel négymillió foglalkoztatott nettó keresetét csökkentené jelentősen.

A megszorítócsomagban a társasági nyereségadó 9 százalékról 25 százalékra emelését és a megtakarításaink közül számos, jelenleg adómentes tőkejövedelmének 20-30-40 százalékos adóval való megsarcolását is tervezik. Hangsúlyozta: ez utóbbi esetén emlékezzünk rá, hogy

2023-ban a magyar háztartásoknak volt a legnagyobb a megtakarítási rátája az unióban, és 2024 karácsonyán Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette, hogy már több mint egymillió honfitársunknak van állampapír-megtakarítása.

Szóval nemcsak a dúsgazdagokat adóztatnák, hanem szinte mindenkitől komoly összegeket vonnának el – jelezte Szalai Piroska.

Szalai Piroska 
Fotó: Világgazdaság

Felhívta a figyelmet, hogy az adóelvonások brutális növelése mellett hallottunk már a költségvetési kiadások megnyirbálásáról is, de eddig a rezsicsökkentés megszüntetéséről beszéltek, most bukkant elő először, hogy a vállalkozók támogatásait is elvennék.

A Tisza-adó rendesen betenne a vállalkozásoknak 

A miniszterelnöki főtanácsadó emlékeztetett, hogy Magyarországon az EU-ban az egyik legalacsonyabb a vállalatok által fizetendő társasági adó:

2010 óta a vállalkozások adóját fokozatosan csökkentették, a társasági adókulcs jelenleg 9 százalék.

Brüsszel azt akarja, hogy Magyarország jelentősen emelje meg a társasági adót, és a magyar vállalatok ugyanazt a magas adókulcsot fizessék, mint a nyugatiak – fűzte hozzá. Ezt az adóemelési elvárást teljesítené a Tisza, hiszen ők Brüsszel bábjai. A kiszivárgott adóterveik szerint a társasági adókulcsot a nyugat-európaihoz hasonlóan 25 százalékra emelnék.

Ez kivégezne több százezer magyar kisvállalkozást. Ezért is lesz az egyik legfontosabb kérdés a most induló nemzeti konzultációban a vállalkozások társasági adója.

Hazánkban az elmúlt időszakban a költségvetési és az uniós forrásokból együtt közel ugyanakkora mértékben nyújtottunk támogatásokat a vállalkozásoknak, mint az uniós országok átlaga, vagy azt épp pár tizedszázalékkal haladtuk csak meg. Szalai Piroska elmondta azt is, hogy 2020 előtt két ettől eltérő időszak volt, az egyik 2008–2010, amikor kisebb volt a magyar támogatási arány, mint az unió átlaga és 2012–2013, amikor magasabb.

 Forrás: Szalai Piroska

A Covid hatására 2020-ban az unió országaiban – legfőképp a nyugati országokban – a vállalkozások támogatása hatalmasat emelkedett, ami az uniós átlagot is megduplázta, nálunk pedig még 2020–2021-ben stagnált az arány – hangsúlyozta.

Arról is beszélt, hogy ezután 2023-ban az orosz–ukrán háború kitörése utáni elszabaduló energiaárak, a töredező ellátási láncok nyomán megugró infláció hatására égetően szükségessé vált a támogatások arányának növelése, hogy

  • megelőzzék a munkaerőpiaci problémákat,
  • a vállalkozások meg tudják tartani a munkavállalóikat,
  • növelni tudják a kereseteket
  • és az agrárium is talpon tudjon maradni.
vállalkozás tisza adó
Forrás: Szalai Piroska

Felhívta a figyelmet, hogy hazánkban a legtöbb uniós országhoz viszonyítva három év késéssel volt egy támogatási csúcs, ami után 2024-től már ismét mérséklődött a támogatási arány, mivel megfékeztük az előző évi inflációt, s a munkaerőpiaci kockázat is csökkent.

Tehát nem igaz a Tisza Pártnak az az érve, hogy a magyar vállalkozások túl vannak támogatva

– hangsúlyozta a főtanácsadó. A magyar vállalkozások támogatása átlagos, és ha még el kívánnak vonni ebből a támogatásból is a tiszások, akkor 

nagyon sok munkahely megszűnhet, a fiatalok nem tudnának a szakképzettségük megszerzése után munkába állni, ugyanúgy, mint 2010 előtt,

és a magyar agrártermékek megfizethetetlenek lennének, versenyhátrányt kellene elszenvedni a magyar gazdaságnak az unió többi országához viszonyítva, ahol sokkal nagyobb a vállalkozások támogatása. 

Az ő terveik, adóemeléseik eredményeznek versenyképességi hátrányt, nem a támogatások – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy hazánkban a versenyszférában foglalkoztatottak háromnegyedének a kkv-k adnak munkát, hozzáfűzve: a magyar gazdaságban nagyobb a kkv-k szerepe, mint számos nyugat-európai országban.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

