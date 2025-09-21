Szentkirályi AlexandraFideszTarr ZoltánTisza-adó

Minden magyar család bukna a Tisza-adóval – elindult a Fidesz szórólapkampánya + videó

Négymillió háztartáshoz juttatják el a Fidesz aktivistái azt a szórólapot, amelyen a Tisza-adó következményeire hívják fel a figyelmet. Internetes kalkulátor segítségével kiszámolhatja mindenki, mennyivel csökkenne a fizetése, ha Magyar Péterék terve megvalósulna.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 16:03
Tisza-adó szórólap
A Tisza-adó a budapestiek és a vidékiek fizetését is csökkentené. Aktivistáink már úton vannak és mindenkihez, eljuttatják az igazságot: átver a Tisza! – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Tisza-adó szórólap
Szórólap a Tisza-adóról

Új honlap indult, a tisza-ado.hu oldalon

mindenki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza.

A budapesti Fidesz elnöke az aktivistákkal közösen indult szórólapokat osztogatni, amelyeken azt mutatják be, hogy a Tisza-adó mennyi pénzt venne ki az emberek zsebéből.

Mint megírtuk, a Fidesz október elejéig tartó szórólapkampányt indít annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a Tisza-adóról és a lehetséges hatásáról.

Mindenkinek tudnia kell a Tisza Párt szándékáról – jelentette ki Menczer Tamás kommunikációs igazgató. Emlékeztetett: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke korábban arról beszélt, hogy az adóterveiket nem szeretnék nagydobra verni, de a választás után már mindent lehet.

– Hogy mi az a minden vagy mi ez a minden, erről egyre többet tudunk. Megtudtuk, hogy a Tisza Párt adót akar emelni, be akarják vezetni a Tisza-adót, a személyi jövedelemadót a jelenlegi 15 százalékról 22 százalékra és 33 százalékra akarják emelni. Ez azt jelentené, hogy

négymillió embernek csökkenne a nettó keresete,

és mindenkinek, aki bruttó 400 ezer forint felett keres havonta, ezen a szinten vagy efelett, csökkenne a havi jövedelme. A Fidesz a következő napokban négymillió háztartásba juttat el szórólapokat tízezer önkéntes segítségével, ugyanis a Tisza szándékáról, a Tisza-adóról és a Tisza bukásáról, lebukásáról mindenkinek tudnia kell! – közölte a kommunikációs igazgató. 

 

Borítókép: Elindult a Tisza-adó kalkulátor (Fotó: Mirkó István)


