Menczer Tamás: Mindenkinek tudnia kell a Tisza-adó tervéről!

A Fidesz október elejéig tartó szórólapkampányt indít annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a Tisza-adóról és a lehetséges hatásáról. Menczer Tamás kommunikációs igazgató szerint mindnekinek tudnia kell a Tisza Párt szándékáról.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 17. 17:34
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Szeretném azért újra felhívni a figyelmet erre az elképesztő politikai vallomásra, lebukásra, a választás után mindent lehet, mondta Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke  – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. 

– Hogy mi az a minden, vagy mi ez a minden, erről egyre többet tudunk, ugye megtudtuk azt, hogy a Tisza Párt adót akar emelni, be akarják vezetni a Tisza-adót, a személyi jövedelemadót a jelenlegi 15 százalékról 22 százalékra és 33 százalékra akarják emelni. Ez azt jelenti, illetőleg azt jelentené, hogy négymillió embernek csökkenne a nettó keresete, és mindenkinek, aki bruttó 400 ezer forint felett keres havonta, ezen a szinten vagy e felett, csökkenne a havi bevétele, a havi jövedelme. A mi álláspontunk az, hogy ezt mindenkinek tudnia kell, már hogy ez a Tisza Párt szándéka, és hogy lebuktak, és éppen ezért a Fidesz a következő napokban négymillió háztartásba juttat el szórólapokat tízezer önkéntes segítségével, ugyanis a Tisza szándékáról, a Tisza-adóról és a Tisza bukásáról, lebukásáról mindenkinek tudnia kell! – tette hozzá Menczer Tamás a keddi sajtótájékoztatóján. 

Mint lapunk is beszámolt róla, az elkövetkezendő hetekben tízezer önkéntes segítségével négymillió háztartásba juttatják el a kormánypártok a Tisza-adóról szóló szórólapjukat.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: Hegedűs Róbert/MTI)
 

