Több millió háztartást értesítenek a Tisza-adóról

Tarr Zoltán maga mondta el, hogy a választás után mindent lehet, addig viszont bármiről lehet hazudni vagy éppen hallgatni. Azt is megtudtuk, hogy a Tisza Párt adót akar emelni, be akarják vezetni, a személyi jövedelemadót a jelenlegi 15 százalékról 22 százalékra és 33 százalékra akarják emelni – mondta el az Országházban tartott sajtótájékoztatón Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Hozzátette, a terv a gyakorlatban azt jelentené, hogy négymillió embernek csökkenne a nettó keresete, és mindenkinek, aki bruttó négyszázezer forint felett keres havonta, csökkenne a havi jövedelme.

Forrás: Facebook Forrás: Facebook

A mi álláspontunk az, hogy ezt mindenkinek tudnia kell, éppen ezért a Fidesz a következő napokban négymillió háztartásba juttat el szórólapokat, tízezer önkéntes segítségével. A Tisza szándékáról, a Tisza-adóról és a Tisza bukásáról mindenkinek tudnia kell

– jelentette ki a politikus. Hozzátette, a másik ismert mondat Tarr Zoltántól, hogy nem fognak mindent elmondani, mert akkor megbuknának.

Ez is jól mutatja, hogy adót akarnak emelni. Ők is tudják, hogy erről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak. Mindenkinek tudnia kell, hogy elég egy rossz döntés, és akkor jönnek ők, akik adót akarnak emelni

– jelentette ki Menczer Tamás. A politikus elmondta, a Tisza Párt adóbotránya kapcsán az is kiderült, hogy Magyar Péter pártja 25 százalékra emelné a társasági adót, amely jelenleg kilenc százalék. Emellett pedig leválnának az orosz gázról és az olajról is.

Az orosz gázról történő leválás azt hozná magával, hogy a rezsi ára 3,5-szeresére emelkedne. Azt is elmondta Magyar Péter, hogy le akarnak válni az orosz olajról, ennek ezerforintos benzinár lenne a következménye. Minden adóemelés és az orosz gázról, illetve olajról történő leválás a magyar emberek kárára történne

– húzta alá a kommunikációs igazgató. Éppen ezért a Fidesz október elejéig négymillió háztartás postaládájába viszi ki a szórólapokat önkéntesei segítségével.