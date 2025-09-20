Takács Péter odaszúrt Magyar Péternek: lerántotta a leplet a Tisza álságos akciójáról

A Tisza Párt körül egyre nagyobb botrányok rajzolódtak ki az elmúlt napokban, így Magyar Péter számára kézenfekvőnek tűnhetett, hogy megpróbálja elterelni a figyelmet pisztollyal közösségbe járkáló párttársáról, ehhez pedig a legkiszolgáltattabbakat, a beteg embereket próbálja felhasználni hirtelen fellángolt adományozási szándékával. Egyúttal csúsztat is, mondván: a kórházaknak megtiltották, hogy adományokat vegyenek át a Tisza aktivistáitól.

Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A kísérletet Takács Péter, az egészségügyért felelős államtitkár sem hagyta szó nélkül. Közösségi médiás posztjában rámutatott:

Kórházainkban naponta több tízezer embert gyógyítunk, ápolunk. Az ehhez szükséges eszközök beszerzéséről és a raktárak folyamatos töltéséről is gondoskodunk. A kórházak mindig is köszönettel elfogadják az adományozók felajánlásait. Ma is így tesznek.

Az államtitkár azt is leszögezte: az adományozó aktivisták jó szándékában nem kételkedik,

azt azonban nehéz nem észrevenni, hogy Magyar Péter álságos viselkedése mögött ma is valójában mi van:

Takács Péter emlékeztetett arra, hogy a Tisza-vezér iszonyatos bajban van:

lebukott, hogy a Tisza politikusa fegyverrel jár-kel az emberek között,

lebukott, hogy a Tisza adóemelést tervez és ezt tudatosan el akarta titkolni,

lebukott, hogy a Tisza-adó egy átlagkeresetű ápoló fizetését 280 ezer, forinttal az orvosokét 3,172 millió forinttal csökkentené évente.

Na, pontosan ennyire becsüli ő a kórházakat és az ott dolgozókat! Ez Magyar Péter valódi csomagja az országnak, az egészségügynek

– szögezte le Takács Péter.

Mint ismeretes, a Tisza-vezér a közösségi oldalán panaszolta, hogy „korábban minden kórházi vezetőnek megtiltották, hogy szombaton átvegyék a Tisza közösségétől az adományokat”. Takács Péter, az egészségügyért felelős államtitkár már korábban is cáfolta a baloldali politikus állításait.

Péter! Kicsit sok a balhé körülötted (Tisza-adó, TARRmageddon, fegyvermániás extábornok), mi máshoz nyúlnál megint, mint a kórházakhoz?! Ez nemcsak visszataszító, hanem kiszámítható és unalmas is

– írta az államtitkár, hozzátéve: tudjuk jól, Magyar nem segíteni akar, kizárólag a terelés a célja. Minden más csak alantas politikai játszma, aminek nincs helye a kórházakban.