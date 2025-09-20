Menczer Tamás: DPK-gyűlés, pisztoly nem kell hozzá

Egyre több politikus teszi közzé közösségi oldalán, hogy javában készül a digitális polgári körök szombati offline találkozójára.

A közösségünk ma újra megmutatja erejét – írta Menczer Tamás közöségi oldalán, hozzátéve:

pisztoly nem kell hozzá.

A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette: DPK – A gyűlés, ott találkozunk!

Ismert, a digitális polgári körök szombaton tartja első országos találkozóját. A rendezvény 12 órakor kezdődik, a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta.

A színpadon többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

