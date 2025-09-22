Rendkívüli

Marco Rossi: Engem és a családomat is megfenyegették

baloldaluszításDigitális Polgári KörMagyar Péter

Célkeresztet rajzolt a baloldal Szabó Zsófiára és Giannira

A baloldal egy emberként őrjöng a DPK-gyűlés sikere miatt, többen a résztvevőket támadják.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 19:17
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
– Szabó Zsófi fantasztikus házigazdája volt a Digitális Polgári Körök első országos találkozójának – jelentette ki Orbán Viktor a Digitális polgári körök tagjainak küldött üzenetében. 

Budapest, 2025. szeptember 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozója a Papp László Budapest Sportarénában 2025. szeptember 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök azt is jelezte, hogy Gianni őszinte videóüzenete „sokunk szívéig hatolt”. Büszkék vagyunk rájuk – tette hozzá.

A szombati gyűlés sikere nyomán megrezzent balosok persze rögtön célkeresztbe vették őket

– hívta fel a figyelmet Orbán Voktor.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a DPK-gyűlés sikere Magyar Péternek sem tetszett. A Tisza Párt elnöke nehezen viselte, hogy a szócsöveként működő baloldali média nem vele, hanem a gyűléssel foglalkozott, ezért ahova csak tudott, dühös és sértett kommenteket írt.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője korábban arról számolt be: Magyar Péter tombolt, teljesen kiakadt, hogy hiába dobott be bármit, nem tudta a figyelmet elterelni a digitális polgári körök szombati gyűléséről, a Tisza vezére úgy viselkedett, mint egy hisztis gyerek. Szemrehányó, ideges kommenteket hagyott például a Telex cikke alatt. Magyar Péter kirohanásai még a saját szimpatizánsainak sem tetszettek, volt, aki „erős öngólnak” nevezte azt.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

