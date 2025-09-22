Célkeresztet rajzolt a baloldal Szabó Zsófiára és Giannira

– Szabó Zsófi fantasztikus házigazdája volt a Digitális Polgári Körök első országos találkozójának – jelentette ki Orbán Viktor a Digitális polgári körök tagjainak küldött üzenetében.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök azt is jelezte, hogy Gianni őszinte videóüzenete „sokunk szívéig hatolt”. Büszkék vagyunk rájuk – tette hozzá.

A szombati gyűlés sikere nyomán megrezzent balosok persze rögtön célkeresztbe vették őket

– hívta fel a figyelmet Orbán Voktor.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a DPK-gyűlés sikere Magyar Péternek sem tetszett. A Tisza Párt elnöke nehezen viselte, hogy a szócsöveként működő baloldali média nem vele, hanem a gyűléssel foglalkozott, ezért ahova csak tudott, dühös és sértett kommenteket írt.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője korábban arról számolt be: Magyar Péter tombolt, teljesen kiakadt, hogy hiába dobott be bármit, nem tudta a figyelmet elterelni a digitális polgári körök szombati gyűléséről, a Tisza vezére úgy viselkedett, mint egy hisztis gyerek. Szemrehányó, ideges kommenteket hagyott például a Telex cikke alatt. Magyar Péter kirohanásai még a saját szimpatizánsainak sem tetszettek, volt, aki „erős öngólnak” nevezte azt.