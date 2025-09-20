Magyar Péter tombol, mert a dollármédiát inkább a DPK találkozó érdekli

Már sokadjára borult ki a Tisza Párt elnöke, amiért a dollármédia fontosabbnak tart valamit az ő utcai performanszainál.

Ezúttal a digitális polgári körök találkozója miatt szorult háttérbe Magyar Péter.

Az ideges pártelnöktől meg is kapta a beszólást a Telex. Miután kitettek egy posztot, hogy percről percre közvetítik a DPK találkozót, Magyar Péter azonnal nekiesett a billentyűzetnek, és gunyorosan ezt írta:

Fontos! legyen meg a 20 cikk mindenképp! Sokkal fontosabb a közpénzégetést közvetíteni, mint a vidéki kórházaknál a civilek adományozását! Nyilván ezért támogatták sok ezren a független sajtót.

Hisztielnök megint begurult. Képernyőfotó. (Forrás: Facebook)

Erre a kirohanásra még az egyik szimpatizánsa is kiakadt. Ő hozzászólásában azt írta, hogy

ez egy erős öngól, sajnos nem először. Valami tanácsadónak ki kellene kapnia a kezedből a telefont, mielőtt ostobán írogatsz sokszor. Ez nem segíti a kampányodat. 1. Ne merészeld megmondani, egy független médiumnak, hogy mivel foglalkozzon.

Ráadásul ez nem volt elég a Tisza Párt elnökének, a János-kórháznál tartott sajtótájékoztatóján a 444-et, HVG-t is kiosztotta, hogy nem vele foglalkoznak, a DPK-ról szólnak a hírek.

Magyar pedig mindent megtett, hogy ne így legyen. Néhány társával éppen szombaton vitt vécépapírt néhány kórházba, hogy ezzel megpróbálja ellopja a show-t a digitális polgári körök elől.

Ezt egyébként megjegyezte az egészségügyi államtitkár is. Takács Péter a Harcosok órája különkiadásában beszélt arról, hogy Magyar Péter igazából nem segíteni szeretne az akciójával, hanem csak zavarja, hogy a Digitális Polgári Kör találkozó miatt nem róla szólnak a hírek.

Magyar Péter egyébként köztudottan nehezen kezeli, ha nem ő van a címlapokon.

Korábban megírtuk, hogy a Tisza Párt elnöke nemcsak az embereket és a saját munkatársait nézi le, hanem az újságírókat is, legyen az jobb- vagy baloldali, kormánypárti vagy ellenzéki.