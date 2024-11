Magyar Péter: Elküldtem a 444-et a k…rva anyjába

Az agyhalottak és idóták körébe nem fértetek be, ti nemes egyszerűséggel »köcsögök« vagytok Magyar Péter szerint. A 444 és az Index szerkesztőségét egyébként is elküldte már a »k…rva anyjába« – olvasható a levélben, amelynek szerzője hozzátette: a Hír TV stábját pedig egyenesen a Dunába (milyen váratlan fordulat) lökné. Az írás úgy végződik: »Lépésről lépésre, tégláról téglára mutatjuk be Magyar Péter igazi arcát. Folytatjuk!«