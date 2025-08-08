kisbabaSziget Fesztiválkismamacsaládrendőrmunkatárskórházkisfiú

A Sziget Fesztivál környékén nemcsak buli, hanem csoda is történt

Egy vajúdó kismama és férje kért segítséget a rendőröktől, akik azonnal a kórházba kísérték őket. A Sziget Fesztivál idején történt esetben a gyors intézkedésnek köszönhetően egészséges kisbaba született.

Rendőrök siettek egy vajúdó kismama segítségére a Sziget Fesztivál közelében
Rendőrök siettek egy vajúdó kismama segítségére a Sziget Fesztivál közelében
Megható jelenet bontakozott ki a Sziget Fesztiválon: két rendőr gyors reagálásának köszönhetően időben kórházba jutott egy vajúdó kismama, aki végül egészséges kisfiúnak adott életet – olvasható az Origo.hu-n.

Szunyogh Márk törzsőrmester és Eszlári Dóra őrmester, a Közlekedésrendészeti Főosztály Járőrszolgálati Alosztályának munkatársai éppen a Margit híd budai hídfőjénél láttak el biztosítási feladatokat, amikor egy férfi kétségbeesetten hozzájuk rohant. Elmondta, hogy várandós felesége az autóban ül, fájásai egyre sűrűsödnek, és erős vérzése is van.

Életmentő rendőri segítség a Sziget Fesztivál közelében

A két rendőr nem habozott: járőrautóval, bekapcsolt szirénával vezették fel a párt a legközelebbi kórházig. Ott sem engedték el őket, hanem felkísérték a kismamát a szülészetre, és mindaddig mellette maradtak, amíg a szülészorvos meg nem érkezett.

A gyors segítségnek is köszönhetően röviddel ezután megszületett a kisbaba, aki édesanyjával együtt jó egészségnek örvend. Az örömteli hírt a Vaol.hu közölte, amelynek információi szerint a család hálás a rendőrök önzetlen helytállásáért.

