Ursula von der Leyent kifütyülték + videó

Egy Helsinkiben tartott rendezvényen kellemetlen meglepetés érte az Európai Bizottság elnökét. Ursula von der Leyen ugyanis egy nézővel nézett farkasszemet, aki ki is fütyülte, erről pedig videó is készült.
A bizottság elnöke a videó tanúsága szerint nem lelkesedett az akcióért.
A tömeghez fordulva a bizottság elnöke közölte, hogy aki vádaskodik, annak örülnie kéne, hogy nem Oroszországban él, ahol ezért bezárnák.
A férfit ezután el is vitték a rendőrök.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Petteri Orpo finn miniszterelnök (Fotó: AFP)