Ursula von der Leyent kifütyülték + videó

Az Európai Bizottság elnöke éppen ki akart valakit oktatni, aki kritizálta, ám ez visszafelé sült el. Helsinkiben egy néző kifütyülte a politikust, Ursula von der Leyen pedig éppen emlékeztette rá, milyen szerencsés, hogy ezért nem viszik el a hatóságok, mint Oroszországban. Ekkorra azonban már ott voltak a rendőrök.

2025. 08. 08. 17:46
Fotó: MIKKO STIG Forrás: Lehtikuva
Egy Helsinkiben tartott rendezvényen kellemetlen meglepetés érte az Európai Bizottság elnökét. Ursula von der Leyen ugyanis egy nézővel nézett farkasszemet, aki ki is fütyülte, erről pedig videó is készült

Ursula von der Leyent nem mindenki fogadta örömmel
Fotó: MIKKO STIG / Lehtikuva

A bizottság elnöke a videó tanúsága szerint nem lelkesedett az akcióért.

A tömeghez fordulva a bizottság elnöke közölte, hogy aki vádaskodik, annak örülnie kéne, hogy nem Oroszországban él, ahol ezért bezárnák.

A férfit ezután el is vitték a rendőrök.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Petteri Orpo finn miniszterelnök (Fotó: AFP)

