Ursula von der Leyent kifütyülték + videó

Egy Helsinkiben tartott rendezvényen kellemetlen meglepetés érte az Európai Bizottság elnökét. Ursula von der Leyen ugyanis egy nézővel nézett farkasszemet, aki ki is fütyülte, erről pedig videó is készült.

Ursula von der Leyent nem mindenki fogadta örömmel

Fotó: MIKKO STIG / Lehtikuva

A bizottság elnöke a videó tanúsága szerint nem lelkesedett az akcióért.

A tömeghez fordulva a bizottság elnöke közölte, hogy aki vádaskodik, annak örülnie kéne, hogy nem Oroszországban él, ahol ezért bezárnák.

A férfit ezután el is vitték a rendőrök.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Petteri Orpo finn miniszterelnök (Fotó: AFP)