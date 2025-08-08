A megalapozott gyanú szerint a terhelt – közelebbről meg nem határozható időpontban – egy, az Amerikai Egyesült Államok területén üzemeltetett szerveren regisztrált azért, hogy bérgyilkost találjon, aki megöli Magyarország miniszterelnökét.
Letartóztatták a miniszterelnök megölését megrendelő fiatalt
A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2025. szeptember 8-ig – elrendelte egy fiatal férfi letartóztatását, akit emberölés előkészületének bűntettével gyanúsítanak. A bíróság a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) rendelte el végrehajtani – adták hírül.
terhelt cselekménye bizonyítottság esetén emberölés előkészületének bűntette megállapítására lehet alkalmas.
Az ügyészség a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatásának – az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) történő elhelyezéssel – elrendelését.
A közlemény szerint van annyi bizonyíték, amennyi alátámasztja az emberölés előkészülete bűntettének alapos gyanújához szükséges szintet. Az ülésen elhangzott a védői érvelés, amely szerint készpénz nem került elő a terhelt lakóhelyén, a bíróság álláspontja szerint a megalapozott gyanút nem gyengíti, mivel a terhelt egy – általa vélelmezetten – bérgyilkos toborzása céljából létrehozott külföldi oldalon regisztrált álnéven, ahol a kommunikáció angol nyelven történt, így a gyanú szerint közzétett felhívás sikeressége esetén a készpénzben történő fizetésre nem vonható le egyértelmű következtetés a rendelkezésre álló adatok alapján. Emellett az emberölés bűntettének gyanú szerinti előkészülete már a felhívásnak a gyanúsításban foglaltak szerinti közzétételével befejezetté vált.
További Belföld híreink
A rendezett személyi körülmények között, a szüleivel élő gyanúsított az egyetem elvégzése után ugyan munkát már keresett, de bejelentett munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, megélhetéséről a szülei gondoskodnak. Az eljárás jelen adatai, és az eddig beszerzett egészségügyi iratok alapján
a gyanúsított 2018 óta pszichiátriai kezelésben részesül.
A fentiekre figyelemmel a bíróság szerint a terhelt ugyan büntetlen előéletű, ellene más büntetőeljárás nincs folyamatban, ugyanakkor a bűnismétlés veszélye esetében reális lehetőség, figyelemmel arra, hogy a gyanúsított vonatkozásában dühkitörések tapasztalhatók, amelyek forrása elmondása szerint a politikai helyzet és egyéb igazságtalanságok.
A bíróság 2025. augusztus 8-i ülésén a férfi elmondta, hogy szoktak lenni dühkitörései, de ilyenkor maga ellen fordul, mást nem bánt. A gyanú szerinti bűncselekmény elkövetését beismerte, azt megbánta. Elmondása szerint, amit tett, az meggondolatlanságából fakadt.
A bíróság rendelkezésére álló adatok alapján a terhelt magatartásának kiszámíthatatlanságára alappal lehet következtetni.
A bíróság a fentiek alapján úgy határozott, hogy a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a gyanúsított vonatkozásában kizárólag letartóztatással biztosíthatók. Mivel a terhelt pszichiátriai kezelése szükséges, ezért a letartóztatást az IMEI-ben rendelte el végrehajtani. A végzés nem végleges.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A rákosrendezői helyreállítás miatt szombattól jelentősen változik a menetrend több vasútvonalon + térkép
Jövő keddig dolgoznak.
Rapid délutáni friss – Ami Magyar Péternek fáj, az jó az országnak + videó
Az Otthon start program miatt naponta hazudja tele a közösségi hálót a Tisza-vezér.
Magyar Péter nevetségessé teszi magát, nem bírja elviselni, hogy a kormány intézkedésével helyzetbe kerülnek majd a fiatalok
A Tisza Párt teljes pályás letámadást indított az Otthon start program ellen, gazdasági elemzők válaszoltak a vádaskodásokra.
Orbán Viktor Törököt fogott, rendeződött a fagyiügy + fotó
Elszámoltak a felek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A rákosrendezői helyreállítás miatt szombattól jelentősen változik a menetrend több vasútvonalon + térkép
Jövő keddig dolgoznak.
Rapid délutáni friss – Ami Magyar Péternek fáj, az jó az országnak + videó
Az Otthon start program miatt naponta hazudja tele a közösségi hálót a Tisza-vezér.
Magyar Péter nevetségessé teszi magát, nem bírja elviselni, hogy a kormány intézkedésével helyzetbe kerülnek majd a fiatalok
A Tisza Párt teljes pályás letámadást indított az Otthon start program ellen, gazdasági elemzők válaszoltak a vádaskodásokra.
Orbán Viktor Törököt fogott, rendeződött a fagyiügy + fotó
Elszámoltak a felek.