Letartóztatták a miniszterelnök megölését megrendelő fiatalt

A rendezett személyi körülmények között, a szüleivel élő gyanúsított az egyetem elvégzése után ugyan munkát már keresett, de bejelentett munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, megélhetéséről a szülei gondoskodnak. Az eljárás jelen adatai, és az eddig beszerzett egészségügyi iratok alapján

a gyanúsított 2018 óta pszichiátriai kezelésben részesül.

A fentiekre figyelemmel a bíróság szerint a terhelt ugyan büntetlen előéletű, ellene más büntetőeljárás nincs folyamatban, ugyanakkor a bűnismétlés veszélye esetében reális lehetőség, figyelemmel arra, hogy a gyanúsított vonatkozásában dühkitörések tapasztalhatók, amelyek forrása elmondása szerint a politikai helyzet és egyéb igazságtalanságok.