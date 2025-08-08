Románia új nyugdíjtervezete komoly vitát váltott ki

Kormányzati indoklás Romániában

A bukaresti kormány pénteki ülésén első olvasatban tárgyalta a törvénytervezetet, amely szerint a nyugdíjba vonuló egykori alkalmazottak a biztosítótársaságoknál felgyűlt megtakarításuknak csak 25 százalékát vehetnék fel egy összegben. A fennmaradó részt a szociális minimálnyugdíjnak megfelelő – jelenleg 1281 lej, azaz 100 ezer forint – havi részletekben kaphatnák meg, legfeljebb tíz évre elosztva.

A jelenlegi szabályozás szerint a magánnyugdíj-megtakarításokat egy összegben lehet felvenni Romániában, vagy legfeljebb öt év alatt egyenlő havi részletekben kell kifizetni.

A kormány szerint az új törvény egy régóta fennálló joghézagot orvosolna azzal, hogy bevezeti a magánnyugdíjpénztárak rendszerét, amelyek kizárólag a kifizetésekkel foglalkoznának. Indoklásuk szerint a változtatás célja a nyugdíjrendszer fenntarthatósága, mivel a legtöbb friss nyugdíjas azonnal kiveszi teljes megtakarítását, és a 2030-as években éri el a nyugdíjkorhatárt a legnépesebb, 1966 után született korosztály.