Románia új nyugdíjtervezete komoly vitát váltott ki

A bukaresti kormány új törvénytervezete a magánnyugdíj-megtakarítások felvételének szabályait módosítaná. A javaslat Romániában korlátozná az egy összegben felvehető részt, amit az RMDSZ és elnöke határozottan ellenzett.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 08. 17:39
Romániában vitát váltott ki a magánnyugdíjak felvételének korlátozása
Romániában vitát váltott ki a magánnyugdíjak felvételének korlátozása Fotó: Baranyi Ildikó Forrás: MTI
Az államnak nincs joga megmondani, mit kezdjen az ember a saját pénzével – írta közösségi oldalán Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke. Nyilatkozatával arra reagált, hogy a bukaresti kormány megszüntetné a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő teljes felvételének lehetőségét.

Kelemen Hunor szerint Románia kormánya nem dönthet a magánnyugdíjakról, az RMDSZ elutasítja a felvétel korlátozását.
Fotó: Baranyi Ildikó/MTI

 

A szövetségi elnök hangsúlyozta, hogy a négypárti koalícióban, amelynek az RMDSZ is tagja, nem volt egyeztetés az új szabályozásról. Mint mondta, a szövetség elutasít minden olyan javaslatot, amely korlátozná a magánnyugdíjalapba befizető emberek jogait.

A magánnyugdíj a polgár megtakarítása, ezért csakis ő döntheti el, miként rendelkezik a befizetett összeggel. Sem a kormány, sem az állami intézmények nem szabhatják meg ezt

– fogalmazott Kelemen Hunor.

Kormányzati indoklás Romániában

A bukaresti kormány pénteki ülésén első olvasatban tárgyalta a törvénytervezetet, amely szerint a nyugdíjba vonuló egykori alkalmazottak a biztosítótársaságoknál felgyűlt megtakarításuknak csak 25 százalékát vehetnék fel egy összegben. A fennmaradó részt a szociális minimálnyugdíjnak megfelelő – jelenleg 1281 lej, azaz 100 ezer forint – havi részletekben kaphatnák meg, legfeljebb tíz évre elosztva.

A jelenlegi szabályozás szerint a magánnyugdíj-megtakarításokat egy összegben lehet felvenni Romániában, vagy legfeljebb öt év alatt egyenlő havi részletekben kell kifizetni.

A kormány szerint az új törvény egy régóta fennálló joghézagot orvosolna azzal, hogy bevezeti a magánnyugdíjpénztárak rendszerét, amelyek kizárólag a kifizetésekkel foglalkoznának. Indoklásuk szerint a változtatás célja a nyugdíjrendszer fenntarthatósága, mivel a legtöbb friss nyugdíjas azonnal kiveszi teljes megtakarítását, és a 2030-as években éri el a nyugdíjkorhatárt a legnépesebb, 1966 után született korosztály.

Borítókép: Romániában vitát váltott ki a magánnyugdíjak felvételének korlátozása (Fotó: MTI/Baranyi Ildikó)

