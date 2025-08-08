sorozásUkrajnaerőszak

A sorozótisztek testkamerát kapnak

A kényszersorozások tényét ugyan tagadják, most mégis testkamerákat vezetnek be. Az ukrán hatóságok a döntést az átláthatósággal indokolták, amire azonban eddig is szükség lett volna a sorozótisztek brutalitása miatt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 16:29
Fotó: NARCISO CONTRERAS
Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt már több alkalommal, az ukrán sorozótisztek kegyetlenül végzik munkájukat. Túlzás nélkül szinte naponta kerülnek elő az újabb felvételek arról, ahogy a törvényesség határait átlépve a sorozótisztek fizikai erőszakkal hurcolják el a férfiakat az utcákról, de még saját lakásaikból is. Ennek azonban vége lehet – írja a Kyiv24.

A sorozótisztek kegyetlenségei eddig sem voltak titkosak
A sorozótisztek kegyetlenségei eddig sem voltak titkosak. Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

Szeptember 1-jétől új rendszert vezetnek be Ukrajnában. Ezek alapján minden ukrajnai toborzóiroda kötelező testkamerát ír elő a sorozók számára. 

Ezt a lépést a védelmi miniszter, Denisz Smihal jelentette be.

Nehéz lenne a lépést nem beismerésként értelmezni, hiszen a videók eddig is ismertek voltak, azonban a társadalmi nyomás mostanra óriási lett. A döntés indoklásában a hatóságok az átláthatóság fontosságát, valamint az állampolgárok és a sorozótisztek jogainak a védelmét emelte ki. 

A tisztek eddig sem szorultak védelemre, azonban azt már több jogász szervezet is hangsúlyozta, hogy az eljárások törvényellenesek. 

A sorozótiszteknek ehhez nincs joguk

A mozgósítással foglalkozó jogászok szinte egyszerre hívták fel az ukrajnai katonakötelesek figyelmét arra, hogy a toborzóközpontoknak és alkalmazottaiknak nincs felhatalmazásuk a katonakorú férfiak őrizetbe vételére, nemhogy erőszak alkalmazására velük szemben, azzal az ürüggyel, hogy a frontra küldik őket.

A toborzóközpontok és munkatársaik nem rendelkeznek felhatalmazással a hadköteles korú férfiak letartóztatására, még kevésbé bármilyen erőszakos módszer alkalmazására a frontra küldés ürügyén

– hangsúlyozták a jogvédők korábban. 

Borítókép: Egy ukrán katona a front közelében (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

