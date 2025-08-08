Margitszigetútlezárások BudapestenErzsébet hídrakpartSzabadság híd

Augusztus 20: forgalomkorlátozásokra kell számítani már szombattól Budapesten

A lezárások elsősorban a rakpartokat, a hidakat, a budai Vár, a belváros és a Városliget területét érintik.

2025. 08. 08.
ERZSÉBET HÍD Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba
Már szombattól ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a Szent István-napi programok miatt augusztus 23-ig Budapesten – közölte a rendőrség pénteken a honlapján.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a szakaszos és időszakos lezárások mellett megállási tilalmak is életbe lépnek a város számos pontján. Azon gépjárművek után, amelyeket tilosban parkolás miatt elszállítanak, a tulajdonosok a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek.

Augusztus 15-én lezárják a gépjárműforgalom elől 18-án éjfélig, valamint 21-től 23-ig a XI. kerületi Műegyetem rakpart egy szakaszát, a Lánchidat pedig 21-én hajnalig. Augusztus 15-től a gyalogosok nem közlekedhetnek a Margit hídon, 16-tól 21-ig a Szabadság híd északi járdáján sem. Augusztus 15-től lezárásokra kell számítani a budai és a pesti alsó rakparton, valamint a budai Várban is, majd augusztus 18-ától a XIV. kerületi Kós Károly sétányon.

Augusztus 18-tól augusztus 21-ig lezárják az Erzsébet híd északi és déli járdáját, valamint a buszsávokat, a Szabadság hídon pedig 18-án az útpályát, 19-én pedig a déli járdát is. A lezárások 19-től érintik a Szent Gellért teret és a Budafoki utat, továbbá az V. kerületi Széchenyi rakpartot a Kossuth tértől a Széchenyi térig. Augusztus 20-án 14 óra és 20 óra között le lesz zárva a Szent István tér, a Széchenyi tér körben és több környező utca. Lezárják 19 órakor 22.30-ig a Margit hidat a gépjármű- és a gyalogosforgalom elől egyaránt, valamint 23 óráig a Lánchidat, az Erzsébet hidat és a Szabadság hidat, továbbá a Margitsziget meghatározott részét és több rakparti szakaszt.

