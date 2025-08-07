Ezt a zseniális mémvideót biztosan nem teszi zsebre Magyar Péter

Végre egy nagyon ütős dal született a Tisza Párt vezérének legendás vidéki kiruccanásáról, íme:
„Magyar Péter! Helló!
– Na helló, sziasztok!
– Hallom, hogy vidéken jártál! És jól helyre tetted a fideszes parasztokat!
– Így is van!
– Zseni vagy!
– Én tudom.
– Hát ehhez is értesz!
– Igen, ez igaz. Kertészeti Egyetemre is jelentkeztem, mert kertészmérnök szerettem volna lenni.
– Hát tessék, nem is vagy te Budai Ficsúr, meséld el, hogy mit alkottál vidéken?
– Ez itt micsoda? Egy napraforgó?
– Nem, az egy gaz!
– Jaj Péter, hát ez bukó volt.
– Ezt én tudom.
– De legalább gyorsan elengedted a témát, nem?
– Ha eljön megnézni, láthatja, hogy a levelei nagyon is hasonlóak voltak a napraforgóéhoz.
– Sose szabad fullba nyomni a kretént!”