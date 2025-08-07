Magyar PéterkertészmérnökBudai Ficsúrmémvideónapraforgó

Ezt a zseniális mémvideót biztosan nem teszi zsebre Magyar Péter

Végre dal született a Tisza Párt vezérének legendás vidéki kiruccanásáról!

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 19:48
Forrás: FACEBOOK
Végre egy nagyon ütős dal született a Tisza Párt vezérének legendás vidéki kiruccanásáról, íme:

„Magyar Péter! Helló!

– Na helló, sziasztok!

– Hallom, hogy vidéken jártál! És jól helyre tetted a fideszes parasztokat!

– Így is van!

– Zseni vagy!

– Én tudom.

– Hát ehhez is értesz!

– Igen, ez igaz. Kertészeti Egyetemre is jelentkeztem, mert kertészmérnök szerettem volna lenni.

– Hát tessék, nem is vagy te Budai Ficsúr, meséld el, hogy mit alkottál vidéken?

– Ez itt micsoda? Egy napraforgó?

– Nem, az egy gaz!

– Jaj Péter, hát ez bukó volt.

– Ezt én tudom.

– De legalább gyorsan elengedted a témát, nem?

– Ha eljön megnézni, láthatja, hogy a levelei nagyon is hasonlóak voltak a napraforgóéhoz.

– Sose szabad fullba nyomni a kretént!”

 

