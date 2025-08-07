Kocsis Máté nem fogta vissza magát, amikor leleplezte Magyar Péter újabb hazugságait

Megdobták a MANökent szotyival! Természetesen két ordas hazugsággal reagált az esetre – kezdte bejegyzését Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán. Úgy folytatta, miután már nemcsak évszámokat, városokat, embereket, eseményeket, költők és írók szülővárosát keveri össze, hanem gaznövényt is a napraforgóval, sokaknál elszakad a húr. Főként nem azért, mert ez a megbízhatatlan összevissza hazudozik, téved, csúsztat, hanem elsősorban azért, mert a hibáira mindig támadással, személyeskedéssel, vádaskodással reagál – mutatott rá a frakcióvezető.

Magyar Péter ordas hazugsággal reagált a szotyidobálásra Kocsis Máté szerint (Fotó: Facebook)

Hozzátette, persze ha olyan ügy szól róla vagy derül ki, ami nem tetszik őnagyságának, akkor az mindig hamisítvány, mesterséges intelligencia vagy propaganda. Ha meg mégsem az, akkor marad a jó öreg agresszív személyeskedés, ahogy a szotyis esetben is.

A szotyis ember nem „propagandista”, nem mesterséges intelligencia kreálmány, nem „megafonos”, még csak nem is Fidesz-szavazó. Egy honpolgár, akinek csak simán elege lehetett az erőszakos, önhitt és megbízhatatlan Magyar Péter hazugságaiból, hergeléséből, állandó önfényezéséből, valamint abból, hogy mindenkit kioktat, félművelt módon, úgy, hogy mindig ő tud mindent a legjobban. Már ha le tudja ordítani egyoldalúan egy hangosbeszélővel a „vitapartnert

– hangsúlyozta Kocsis Máté.

– Ezért dobták meg szotyival. Nem a napraforgó miatt. 248 nap, és felkenődik a falra – fogalmazott a frakcióvezető.