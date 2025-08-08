rendőrséghalálútbalesetek

Térképen a magyarországi halálutak, csaknem négyszázötven halálos baleset történt tavaly

Továbbra is rengeteg a halálos baleset Magyarország útjain. Az elmúlt hat évben 2019-ben volt a legtöbb, összesen 530. Tavaly pedig 446 ilyen volt. Ezt a Központi Statisztikai Hivatal közölte, és egy interaktív térképet is készítettek a balesetekről a rendőrség adatai alapján.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 17:16
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán
Egy térképen tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal az Országos Rendőr-főkapitányság adatai alapján a 2019–2024 között történt magyarországi baleseteket. A térkép nagyon részletes, számtalan szűrőt lehet alkalmazni.

Kiderült, hogy 2024-ben 14 687 olyan baleset történt, amiben legalább egyvalaki megsérült. Abban az évben 446 halálos baleset történt. 

Az összes tavalyi balesetből 844-et okoztak ittasan.

Ez a szám 2018 óta évről évre csökkent, a visszaesés 2023-ról 2024-re 19 százalék volt. Az ittasan okozott balesetekből hétvégéken és a nyári hónapokban van több.

A legtöbb baleset péntekenként, a legkevesebb vasárnaponként történt. A hétköznapokon a reggel 7–8, valamint a délután 16–17 óra közötti periódus számít kockázatosnak. Az év legveszélyesebb hónapja a július volt.

A térképen az a hét útszakasz látszik, ahol a legtöbb halálos baleset történt 2015–2024 között. 

A halálos kimenetelű balesetek száma alapján leginkább az 52-es, a 4-es és az 51-es út egy-egy szakasza érdemli ki a halálút elnevezést.

Összehasonlításképpen 2019-ben 16 627 baleset történt, amiből 530 volt halálos, és 1396-ban játszott szerepet az alkohol. Azóta ötszáz fölé nem emelkedett a halálos balesetek száma egyik évben sem.

Újdonság a KSH térképén, hogy már feltüntetik a rollerbaleseteket is. Nem meglepő, de ezekről csak tavalyról van adat. 2024-ben összesen 367 rolleres okozott balesetet, és három végződött halállal.

Ezek persze csak az érdekesebb adatok. Az interaktív felület megjeleníti a közlekedésbiztonság hosszú távú trendjeit, a balesetek eloszlását a hét napjai, valamint az év hónapjai és hetei szerint, továbbá a baleseti gócpontokat és a legveszélyesebb útszakaszokat.

Az interaktív térkép a KSH honlapjánt érhető el.

Borítókép: Illusztáció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

